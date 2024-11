Racconti e testimonianze. Dalla parte delle donne

Sarà presentato oggi, alle ore 17 presso l’official store Nieri in via Montalbano a Quarrata il libro "Sulla pelle e nel cuore. Quei bravi ragazzi che uccidono" (Graus Edizioni) scritto da Vittoriana Abate, giornalista professionista, autrice e conduttrice Rai, e da Cataldo Calabretta, avvocato noto al pubblico televisivo per aver curato e condotto molte rubriche di programmi Rai come Uno Mattina e la vita in diretta. Modera Claudia Eccher avvocato consigliere CSM. Interverrà Cristina Manetti, Capo di Gabinetto della Regione Toscana, ideatrice della Toscana delle Donne. Saranno presenti gli autori. Il volume parla di casi di femminicidio e di normativa vigente e ha la prefazione di Martina Semenzato, presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta su Femminicidio e violenza di genere.

D.G.