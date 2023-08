"Qui l’ambulanza non può arrivare: 2 anni di segnalazioni a vuoto a Pistoia"

Disagi perduranti nella frazione di Sammommè, alle porte del Comune di Pistoia. La strada che conduce ad un gruppo di case, in cui risiedono una ventina di persone, si trova in condizioni fortemente critiche ed è a rischio crollo da oltre due anni. Qualche tempo fa un mezzo di soccorso, che avrebbe dovuto eseguire un intervento nella zona interessata, non ha potuto procedere ed è stato costretto a svolgere le proprie operazioni nella piazza del paese. Una vicenda da non sottovalutare, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia in caso di vera emergenza. A raccontare il disagio e il pericolo in cui rischiano di imbattersi molti dei residenti è Stefano Albanese, uno dei membri dell’Associazione Pro Loco di Sammommè: "Sono circa tre anni che la strada che conduce al piccolo borgo è a rischio crollo in quanto la carreggiata presenta un notevole dissesto, trovandosi anche in corrispondenza di una strettoia. Anche il passaggio di un’autovettura di medie dimensioni rischia di trasformarsi in un pericolo per tutti gli abitanti di Sammommè. Come Pro Loco ci siamo attivati in diversi modi per provare a metterci in contatto con le istituzioni, ma alle mail e alle telefonate non abbiamo mai ricevuto risposta da parte dell’Amministrazione. E nell’arco di due anni la condizione del manto stradale non ha fatto altro che peggiorare. A rendere ulteriormente complicato il quadro c’è il fatto che molti dei residenti nella zona sono anziani e necessiterebbero di assistenza pressoché quotidiana. Anche la strada principale che conduce al centro del paese presenta alcune problematiche, sulle quali ci sarebbe da intervenire celermente. Come cittadini – conclude – chiediamo la messa in sicurezza delle strade del paese".

Michele Flori