"Queens", la sorpresa rock al Blues Festival

Data da incorniciare il prossimo 15 luglio, quando sul palco di piazza del Duomo saliranno i "Queens of the Stone Age": Joshua Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore saranno tra i protagonisti dell’edizione numero 44 del Pistoia Blues Festival. La band torna in Italia per due concerti dal vivo dopo la straordinaria partecipazione da headliner agli I-Days Milano 2024. Il loro ultimo album è "In Times New Roman…" uscito nel giugno del 2023. Già confermati in apertura i "The Amazons", rock band britannica formata da Matt Thomson, Chris Alderton, Elliot Briggs. Il gruppo, considerato una nuova promessa del rock inglese, ha già due ottimi album all’attivo in attesa del terzo disco "21 Century Fiction" previsto per il prossimo maggio.

Acclamati come una delle più grandi rock band dal vivo esistenti, i "Queens of the Stone Age" hanno pubblicato otto album in oltre un quarto di secolo di carriera e si sono imposti come una vera e propria fonte di ispirazione per un intero genere di musica rock, entrando a pieno titolo tra i protagonisti della musica mondiale.

Formati da Joshua Homme sullo sfondo di Palm Desert, California, negli anni Novanta, i "Queens of the Stone Age" si sono trasformati, nel corso della produzione di otto album, in quel gruppo divenuto famoso con brani come ‘No one knows’, ‘Little sister’, ‘My God is the sun’, ‘Emotion Sickness’ e molti altri. Innegabilmente rock, sì, sempre, ma con il sangue, il sudore e la magica spavalderia che solo Homme e i suoi compagni sanno evocare: il risultato è un mix di stoner rock, alternative rock ed elementi psichedelici che ha attirato l’attenzione degli appassionati.

Il successo è cresciuto con il tempo e i "Qotsa" si sono guadagnati il rispetto della critica e l’apprezzamento del pubblico. Il gruppo musicale ‘made in Usa’ si è venuto a creare nel 1996 in seguito allo scioglimento dei Kyuss. Il nome originale del gruppo era ‘Gamma Ray’ e ne facevano parte il chitarrista Josh Homme e il batterista Alfredo Hernandez.

Dopo le date già annunciate di Gianna Nannini (13 luglio) e Blackberry Smoke (10 luglio), il programma della 44esima edizione del Pistoia Blues Festival si arricchisce quindi della data di martedì 15 luglio che vede protagonisti i "Queens of the Stone Age" e i "The Amazons".

Ricordiamo che i biglietti sono disponibili in prevendita a partire dalle 10 di domani (mercoledì 22 gennaio) su My Live Nation, mentre sui circuiti Ticketone, Vivaticket, Ticketmaster saranno disponibili a partire dalle 10 di venerdì 24 gennaio.

Tutte le informazioni sul Pistoia Blues Festival sono inoltre disponibili sul sito www.pistoiablues.com

Davide Costa