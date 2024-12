Quattro cantieri sulle strade

Al via la stagione invernale con una viabilità che preoccupa. Nel solo territorio del comune i cantieri regolati da semaforo, sono quattro, se si allarga l’orizzonte dentro la provincia di Lucca diventano troppi per non destare preoccupazioni, visti i cantieri ai km. 39+300, 41+400 e 43+00. Partendo da Tana Termini, in cui si identifica il confine tra Lucca e Pistoia, il primo semaforo "pistoiese" è al chilometro 66+400 metri, la frana è a monte. Il progetto – comunica l’Anas – è in corso di redazione e sono stati richiesti i finanziamenti necessari. Poche centinaia di metri a monte, al chilometro 66+900, la frana interessa il lato a valle. Attualmente la strada è chiusa, regolata a una corsia con senso unico alternato, la progettazione è stata ultimata e l’Anas è in attesa dell’autorizzazione paesaggistica. Si prevede l’inizio dei lavori entro la primavera 2025 con un tempo di esecuzione stimato in 90 giorni. Si arriva così all’abitato di Popiglio dove, in corrispondenza del ponte di Torbida (foto), sono in corso i lavori di maggior consistenza, esattamente al chilometro 67+800 metri, in questo caso la frana è a monte, in località La Vigna, la strada, dopo essere stata chiusa, è ora a senso unico alternato. I lavori furono avviati con somma urgenza e si prevede che saranno completati entro gennaio, salvo imprevisti. Per concludere il tormentato percorso della Strada Statale 12, dell’Abetone e del Brennero, si arriva al chilometro 73+800, in località La Mora, la frana nasce a monte e la strada prevede la chiusura di una corsia con senso unico alternato, la progettazione è in corso. I lavori saranno avviati entro il corrente anno – garantisce l’Anas – mentre è prevista l’ultimazione entro marzo 2025."

Andrea Nannini