Quattordicenne armata di coltello. Tenta di colpire i poliziotti al collo

Momenti di follia a pochi passi dalla stazione Santa Maria Novella di Firenze. Una ragazzina di 14 anni, qualche giorno fa, ha tentato di accoltellare alcuni agenti di polizia intervenuti per sedare una lite tra la minorenne e una sua coetanea. La giovane, italiana, è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale in via Valfonda, a due passi dalla stazione ferroviaria del capoluogo toscano. A fare da detonatore sono state le urla delle due giovani, che hanno catturato l’attenzione della volante della polizia ferroviaria. Entrambe in stato di forte agitazione, le due minorenni stavano litigando per futili motivi. Spinte e insulti che hanno costretto i poliziotti a intervenire per cercare di placare gli animi. All’improvviso, però, una delle due, 14 anni appena, ha estratto un coltello lungo 22 centimetri dalla borsa e, secondo quanto ricostruito, ha tentato di colpire un poliziotto all’addome e al collo. Sono stati chiamati i rinforzi: la giovane è stata disarmata, ma ha continuato a insultare e a colpire con calci e pugni gli agenti. È stata poi identificata e perquisita: in tasca aveva anche 2.45 grammi di cannabis. La ragazza, è stata portata nell’Istituto penale per i minorenni di Firenze. Ferite guaribili in tre giorni per gli agenti.