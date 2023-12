Quarrata, in pensione il dottor Lunardi

Quarrata (Pistoia), 15 dicembre 2023 – Dal 1° gennaio il dottor Giacomo Lunardi andrà in pensione e, alla medesima data, prenderà servizio il dottor Amin Falah Falahen. Il nuovo medico di famiglia, svolgerà l'incarico nell'ambito dell'AFT (aggregazione funzionale territoriale) di Quarrata e Serravalle pistoiese, e l'ambulatorio principale sarà nella Casa della Salute di Quarrata.

Gli assistiti che erano seguiti dal dottor Lunardi saranno automaticamente assegnati al nuovo medico di famiglia e, pertanto, non devono procedere ad alcuna nuova scelta. L'azienda ringrazia il dottor Lunardi per gli anni di servizio prestati come medico di medicina generale .