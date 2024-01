Quarantamila euro di contributi per gli affitti e quattro appartamenti di proprietà comunale diventati case popolari. Sono le ultime scelte del Comune. I 40mila euro sono stati tutti stanziati dal Comune. "Abbiamo ritenuto opportuno stanziare queste risorse – dice l’assessore al sociale Sandra Neri – che non sono le stesse degli scorsi anni perché dal governo non sono arrivati fondi, ma l’abbiamo ritenuta una priorità. Siamo tra i Comuni che ha stanziato di più". Inoltre gli appartamenti del Comune in via Nievo, finora dati in affitto, sono stati affidati alla Spes che gestisce le case popolari. "Via via che si sono esauriti i precedenti contratti – dice Neri – abbiamo dato in gestione questi alloggi alla Spes e tre sono stati già assegnati a tre famiglie in base alle graduatorie e un altro verrà assegnato tra poco".

G.B.