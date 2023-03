Puca (Sap): "Mancano almeno sessanta poliziotti: servizi al collasso"

"Servirebbero sessanta poliziotti su tutta la provincia di Pistoia: tra Questura cittadina, Stradale, Polfer, Postale e i due commissariati di Montecatini e di Pescia". E’ la denuncia del segretario provinciale del Sap (il sindacato autonomi di Polizia), Raffaella Puca (nella foto), vice responsabile del reparto di Polizia scientifica. "ln questi giorni – scrive il Sap in un comunicato – , per fare fronte alle difficoltà registrate dalla fine del 2022 ad oggi, per il rilascio del passaporto, la Questura ha organizzato aperture straordinarie e Open day. Nei giorni scorsi sugli organi di stampa il deputato del PD l’onorevole Marco Furfaro ha espresso interesse alle problematiche relative al rilascio dei passaporti e che ha incontrato il Questore di Pistoia ricevendo rassicurazioni in merito, perciò il Sap ritiene opportuno intervenire nel merito".

"Auspico – chiarisce il segretario Puca – che l’attenzione della

politica per queste problematiche serva a riflettere sulla effettiva radice del problema ossia la grave carenza di personale di Polizia in cui versano tutti gli uffici della provincia di Pistoia, ridotto al minimo a causa del blocco del turnover. Situazione che si ripercuoterà nei prossimi due anni in quanto sono previsti almeno una quarantina di pensionamenti. Ma il fabbisogno di personale è anche maggiore. E’ necessario dunque che questo problema venga preso a cuore dalle istituzioni presenti sul territorio e dai suoi rappresentanti della Politica affinché vengano garantite adeguate assegnazioni nella provincia di Pistoia. Ad oggi per senso del dovere e per la natura della nostra professione, continueremo a garantire, anche con turni straordinari, sacrificando le nostre famiglie e finché ci sarà possibile, la sicurezza dei nostri concittadini ma ciò non può eludere i politici dal loro impegno a risolvere la carenza del personale. Negli anni, il lavoro è aumentato in ragione della complessità delle richieste: per esempio con l’emergenza dei reati online".