Publiacqua riapre la fonte Ticinaia Installato un rubinetto anti spreco

La fonte di Tacinaia è stata riaperta, anche se per adesso l’erogazione dell’acqua sarà disciplinata da un rubinetto per evitare gli sprechi. Questo, in sostanza, è quanto emerso due giorni fa in consiglio comunale, al termine di un confronto fra maggioranza ed opposizione. Fratelli d’Italia e Lega avevano presentato una mozione per chiedere all’amministrazione di fare il punto della situazione e sollecitare l’apertura del sito chiuso da circa un mese. Un atto emendato dal centrosinistra, ma che alla fine non è stato approvato in quanto i proponenti hanno deciso di ritirarlo. Nel corso della discussione, il sindaco Gabriele Romiti ha ripercorso le tappe che avevano portato Publiacqua a sigillare la fonte, per criticità nell’approvvigionamento idrico: i residenti delle abitazioni situate nella zona avrebbero denunciato una serie di difficoltà, fra carenza d’acqua e guasti. Alla luce delle segnalazioni, Publiacqua ha quindi deciso di convogliare anche l’acqua della fonte nel serbatoio a servizio dell’abitato.

Una scelta che aveva fatto storcere il naso a tanti, inclusi i cittadini ricevuti dallo stesso Romiti nei giorni scorsi per chiedere rassicurazioni.

"La fonte di Tacinaia è stata per decenni un punto di ritrovo. Venne restaurata nel 2006 ed è presente ancora oggi sulle cartine – hanno commentato Stefano Nigi ed Irene Gori, capigruppo rispettivamente di Lega e Fratelli d’Italia – anche in un’ottica della valorizzazione del Montalbano, ne chiediamo la riapertura definitiva". Un compromesso fra Comune e Publiacqua sembra essere comunque stata trovato: Romiti ha infatti fatto sapere che il gestore ha provveduto circa tre giorni fa a riaprirla, dopo avervi installato un rubinetto. Per un’azione che nelle intenzioni di Publiacqua è volta ad assicurare comunque l’acqua agli escursionisti, evitando però di sprecarla.

"Abbiamo insistito più volte, chiedendo a Publiacqua di anticipare la riapertura della fonte che aveva inizialmente previsto per la fine di agosto – ha svelato il sindaco – era stata chiusa lo scorso 7 luglio ed è stata riaperta ieri (domenica scorsa, ndr)". Non è ancora chiaro se si tratti di una soluzione temporanea o definitiva, tanto più che le forze di maggioranza si sono dette disponibili a valutare l’installazione di altre tipologie di rubinetto, dopo che Gori aveva sollevato dubbi sull’efficacia del provvedimento attuato. Per una questione che promette di continuare a far discutere.

Giovanni Fiorentino