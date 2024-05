Protezione civile e volontari. Come gestire l’emergenza

Giornata di formazione sulla protezione civile, oggi presso la sede della Misericordia di Agliana, organizzata dall’associazione Emergens, in occasione del ventennale di costituzione. La giornata di formazione, dalle 9.15, è dedicata al progetto "Virtual coc – I centri operativi tra virtuale e reale: la gestione delle emergenze di protezione civile negli enti locali", finanziato dal Dipartimento nazionale di Protezione civile. Sono stati invitati Fabrizio Curcio, capo dipartimento Protezione civile nazionale e l’assessore regionale Protezione civileMonia Monni. Il progetto, che vede la collaborazione di Uncem nazionale, Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani, è finalizzato alla elaborazione di strumenti e momenti di formazione dedicati al mondo del volontariato coinvolto nella colonna mobile della regione Toscana. Nasce dalle esperienze di gestione della pandemia realizzate dai soci dell’associazione Emergens. "La pandemia ha, di fatto, dimostrato che l’operatività della protezione civile, sia la gestione delle attività in tempo ordinario che in tempo di emergenza, sia stata pensata per essere realizzata in presenza – spiegano da Emergens -. L’idea alla base del progetto è quella di elaborare procedure e modalità operative per l’attivazione e la gestione di un Centro operativo comunale, in grado di garantire la propria operatività anche in modalità on-line-virtuale". La giornata di formazione sarà, inoltre, l’occasione, da parte dei soci di Emergens, di ricordare il professor Sergio Boncinelli.

Piera Salvi