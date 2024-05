Prosegue la rassegna “Musica nella Pieve“. Concerto dell’Orchestra Domenico Scarlatti

Ricordiamo l’appuntamento di oggi, domenica 12 maggio alle 17,30 nella Chiesa di San Giovanni Evangelista in Valdibure, per il secondo appuntamento della rassegna "Musica nella Pieve" che propone l’Orchestra Domenico Scarlatti diretta da Gaspare Bartelloni affiancato da Roberto Cappiello in veste di solista al corno.

In programma musiche di Vivaldi, Mozart, Boccherini, Cherubini, Warlock.

La compagine, formata da valenti professori d’orchestra di elevata professionalità, è nata in seno all’associazione Armonie in Villa, molto attiva sul territorio pistoiese sia per l’attività didattica svolta presso le Scuole comunali di musica di Montale e Agliana, sia per l’organizzazione di manifestazioni musicali di ogni genere in Italia e all’estero. Tra queste, una fortunata tournée che lo scorso anno ha portato in molte città della Cina il rossiniano "Barbiere di Siviglia" e le molte opere liriche che negli ultimi anni sono state allestite a Pistoia, in Piazza del Duomo, nel periodo estivo.

Anticipiamo anche l’appuntamento di domenica 9 giugno, quando la rassegna proseguirà invece con i Solisti dell’Orchestra Scarlatti. L’evento conclusivo sarà quello di sabato 7 Settembre, giorno della festa parrocchiale di Valdibure, con un concerto che sarà dedicato alle favole.

L’ingresso, anche in questo caso, è libero e gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a prendervi parte.

Chiara Caselli