Promuovere il turismo pistoiese. Incontro con i tour operator

PISTOIA

Promuovere il turismo sul territorio pistoiese relazionandosi con trenta tour operator internazionali: è quello che hanno fatto il Consorzio Turistico Città di Pistoia e il Consorzio Turistico Apm, al BuyTuscany agli Arsenali Medicei di Pisa, giovedì 26 settembre. L’appuntamento, il più importante nel segmento B2B, è stato organizzato da Toscana Promozione Turistica con l’intento di favorire l’incontro tra offerta regionale e domanda internazionale.

La road map degli incontri business to business è stata formulata grazie ad una piattaforma che ha generato un’agenda personalizzata per ogni azienda partecipante.

Gli operatori toscani potevano scegliere tra oltre cento buyers provenienti dai maggiori paesi europei ed extra europei. In particolare, la destinazione pistoiese è stata promossa tramite trenta appuntamenti diretti con operatori di 12 paesi diversi: Germania, Spagna, Usa, Cina, Francia, Emirati Arabi, Svezia, Norvegia, Austria, Danimarca, Slovenia e Paesi Bassi.

"Il BuyTuscany rappresenta da sempre una modalità concreta ed efficace – è il commento di Paolo Cavicchio, Presidente del Consorzio Turistico Città di Pistoia – per incrociare domanda e offerta nel segmento turistico. L’estate appena trascorsa ha confermato la crucialità del settore per l’economia territoriale: siamo al lavoro per qualificare ancora di più i flussi in arrivo e per creare un movimento che si espanda a tutto il corso dell’anno".