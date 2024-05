"Progetto di riqualificazione urbana a Serravalle: tre interventi in un'unica operazione"

Tre interventi di riqualificazione urbana in un unico progetto di fattibilità, con l’incarico che è stato affidato proprio pochi giorni fa per una spesa di circa 24mila euro. Si tratta di un’unica operazione che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrà riguardare alcuni spazi pubblici di Masotti, Casalguidi e Ponte di Serravalle, da attuare nei prossimi anni. La prima area che dovrà essere oggetto dell’intervento riguarda lo spazio verde che poco meno di tre anni fa è stato intitolato al maresciallo dei carabinieri Mario Gepponi. Poi c’è Piazza Amedeo Sorghi, a Masotti, che già un paio anni fa vide un primo intervento. La sistemazione di quest’ultimo spazio pubblico è stata oltretutto indicata anche nell’ultimo Documento Unico di Programmazione, anche se non viene ancora indicata una data precisa. E a chiudere, a Ponte di Serravalle, spiccano Piazza Massimo Magrini e l’area verde "Il Gatto e la Volpe". Tre aree in altrettante frazioni del Comune, unite dalla possibilità di essere rese più funzionali. Il Comune ha infatti rilevato l’esigenza di procedere con l’affidamento dei servizi tecnici di architettura relativi alla predisposizione degli studi di fattibilità tecnico ed economica delle alternative progettuali del suddetto intervento definito di "riqualificazione urbana". La palla è passata allo studio di architettura individuato dall’ente, che nei prossimi giorni dovrà vagliare la fattibilità dell’operazione e predisporre un progetto. Per un piano che, nella migliore delle ipotesi, decollerà nei prossimi mesi.