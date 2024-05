Primo maggio: concerto e pranzo alle Fornaci

Oltre alla parte sindacale, ci saranno altre celebrazioni per l’odierno 1° maggio. L’appuntamento clou è sicuramente quello che ci sarà al circolo Arci de Le Fornaci con il consueto pranzo e concertone in strada. Si parte alle 13 con la parte culinaria e si prosegue nel pomeriggio fino a sera con la musica dei Porcottrio e della Manolo Strimpelli Nait Orkestra. "Siamo felici di presentare questa nuova edizione della festa del 1° maggio – dichiarano i volontari che gestiscono la struttura dal novembre 2018 – è un’occasione per riflettere sui diritti dei lavoratori, riscoprendo l’importanza di essere una comunità inclusiva e accogliente". L’evento offrirà anche giochi per bambini e uno spazio dedicato alle associazioni del territorio. Per far svolgere il corteo dei lavoratori, oggi il mercato ambulante traslocherà in zona stadio. Dalle 6 alle 17, in via dello Stadio, nel tratto tra via Forlanini e via Donatori del Sangue, via Olimpiadi, in tutto il parcheggio lato est tra via Marini e via dello Stadio e nel tratto fino a via Donatori del sangue, saranno vietati il transito e la sosta. In via Arcangeli, in prossimità di via delle Olimpiadi, sarà vietato il transito a tutti i veicoli. In via Medaglie d’oro e via Caduti del lavoro, in prossimità di via dello Stadio, sarà vietato il transito a tutti i veicoli a eccezione dei residenti della zona, che potranno transitare mediante la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione: in via Forlanini, invece, si potrà accedere attraverso una corsia separata. Inoltre i Musei Civici e la mostra "Revox" di Federico Tiezzi in corso a Palazzo Fabroni saranno aperti al pubblico con orario continuato dalle 10 alle 18. Si potrà visitare San Jacopo in Castellare, anche qui apertura 10-18ingresso gratuito fino a un massimo di 50 persone, o partecipare a una delle visite guidate gratuite, su prenotazione: contattare Caterina Bellezza (3200768294 o [email protected]). In Valdinievole, invece, la Spi-Cgil di Monsummano, Lamporecchio e Larciano ha allestito due mostre realizzate dagli alunni della 2°B dell’istituto "Ferrucci" che verranno esposti davanti alla piscina comunale di Larciano e dai ragazzi della media "Caponnetto" all’oratorio San Carlo in piazza Giusti a Monsummano: una collaborazione preziosa, un rapporto tra scuola e territorio resa possibile grazie alle insegnanti che hanno guidato con entusiasmo i propri alunni.