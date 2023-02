Primarie Pd, trionfo per Schlein In provincia sfonda quota 62%

Pistoia sceglie (ancora) Elly Schlein. Dopo il successo al primo turno aperto, la candidata segretaria fa il pieno di consenso anche al secondo, nella sfida secca con Stefano Bonaccini per assumere la guida del Partito Democratico. A livello provinciale i votanti validi per l’assemblea nazionale sono stati 6589: sui voti validi, Bonaccini si è fermato al 37,5% (2448 voti), mentre Schlein si è attestata al 62,5%, superando quota quattromila voti (4076, per la precisione). Un successo netto, senza appello, che fa il paio con quello ottenuto alla segreteria regionale. su 6585 votanti totali, Emiliano Fossi ha ottenuto il 61,4% delle preferenze (3852 schede), mentre la bonacciniana Valentina Mercanti si è attestata al 38,6% (2420 voti).

"Siamo soddisfatti del dato dell’affluenza – esordisce il segretario provinciale del Pd, Pier Luigi Galligani – una bella risposta del popolo di centrosinistra, nonostante una giornata non propriamente favorevole. Per quanto riguarda l’esito del voto – aggiunge – , si è confermato e consolidato il trend della prima tornata, riservata ai soli iscritti al partito, con una netta preferenza per Schlein. Al netto dei risultati – conclude Galligani – è andata in scena una bella pagina di democrazia e partecipazione".

Percentuali variabili nei vari seggi disseminati sul territorio provinciale, anche se nella maggioranza dei casi il predominio di Schlein è stato piuttosto netto. Dati "bulgari", in particolare, a Marliana (90,91%) e al "Pistoia 10" (82,98%), mentre lato Bonaccini la roccaforte si è confermata il circolo Arci di Santomato, dove il presidente della regione Emilia Romagna ha tenuto il suo comizio pistoiese nei giorni scorsi: 81,25%.

"Indiscutibile vittoria di Elly Schlein ed Emiliano Fossi in provincia di Pistoia – esulta Riccardo Trallori, portavoce provinciale della mozione Schlein –. Un chiaro segnale che serviva una scossa per riprendersi dopo una fase di forte spaesamento ed incertezza della nostra azione politica. Oltre un milione di persone che hanno partecipato a livello nazionale alle primarie dem – aggiunge –, un segno di democrazia importante e un segnale di fiducia nei confronti del Pd che ci deve rendere orgogliosi. Adesso il nostro impegno e la nostra attenzione devono essere rivolti al rilancio del nostro partito e al cambiamento che il popolo dei democratici ci ha chiesto – conclude –. Molti, che si sono presentati al seggio, ci hanno lanciato due temi fondamentali: da un lato la necessità di cambiare schema e di tornare a essere centrali nella società, attraverso un’iniziativa politica chiara e netta; dall’altro di garantire il valore dell’unità del nostro partito. Non esistono due schieramenti, ma un’unica comunità che dovrà rimboccarsi le maniche per proporre un’alternativa solida alla destra".

"È stata una tornata elettorale leale e molto impegnativa dove mi sono speso in prima persona convintamente– afferma Paolo Tosi, referente provinciale della mozione Bonaccini –. Accetto la sconfitta anche personale e malgrado la grande amarezza per il risultato della mia mozione sono confortato dalla grande partecipazione che hanno avuto queste primarie nella nostra città e in tutta Italia. Tanta gente si è ravvicinata al nostro partito adesso darò il mio contributo affinché tutta questa nostra gente possa continuare a partecipare e a sentirsi a casa dentro il Pd – conclude – complimenti a Schlein, ora lavoriamo insieme per le prossime sfide".

Alessandro Benigni