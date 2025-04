Premio Ceppo Ragazzi . Un grande successo. Ecco tutti i vincitori

PISTOIAUn successo il Premio Letterario Internazionale Ceppo, diretto e presieduto da Paolo Fabrizio Iacuzzi grazie alla compartecipazione del Comune di Pistoia e del Consiglio Regionale della Toscana. "Dopo il grande successo ottenuto nelle edizioni passate, anche quest’anno il Premio è stato un grandissimo successo – dice Iacuzzi –, con oltre 800 recensioni scritte dagli allievi delle scuole secondarie di I e II grado della Provincia di Pistoia, guidati dai loro insegnanti. Con nostra soddisfazione gli insegnanti hanno raccolto questa sfida di promozione alla lettura e alla cittadinanza attiva con una partecipazione viva, ottenendo importanti risultati".

"Siamo stati particolarmente colpiti, nelle recensioni della sezione “Le parole del Ceppo Ragazzi per star bene” dagli scritti di quei ragazzi che – aggiunge Ilaria Tagliaferri, giurato del Premio – attraverso dei veri e propri frammenti autobiografici, hanno colto l’occasione per ripensare ed esprimere momenti della loro storia intima e personale, della loro vita in famiglia e a scuola, mostrando come lettura e scrittura di sé siano uno strumento essenziale per una formazione critica e consapevole".

I premiati. Istituto Anna Frank (Lenzi Sara) Melo Ferrario Mariah, Bartolini Lorenzo, Mastromarino Sara, Manzari Giulia, Hyseni Arsjena, Giovannini Giulio, Mottola Alissia, Gavagni Mattia; (La Verde Rossana): Giovannelli Alan, Dini Matteo; (Dami Federica) Focarelli Marta (Eleonora Trapani) Giovannini Tommaso. Istituto Raffaello (Sestito Maria): Livi Olivia (Vecchione Mariagrazia) Bongi Davide, Fontana Andrea (Ciani Valentina) Scotellaro Bianca. Istituto MmArconi (Florio Patrizia): Innocenti Tommaso, Leitner Sgatti Natan, Merolla Rachele Cloe (Del Monaco Daniela): Panelli Anna, Santi Lucrezia (Izzo Sara) Rahman Wareesha, Tosi Iago. Istituto Giusti (Pagni Fabrizio): Severi Ginevra. Istituto Mantellate (Castellani Manrica): Guidarelli Gemma. Istituto Nannini (Quarrata): (Mancini Isotta): Rosta Viola. Liceo Forteguerri (Zini Sabrina) Lucarelli Marco (Barbera Giada): Castelli Marta, Pieraccioli Gaia (Cupiraggi Valentina) Michelotti Benedetta, Braccini Guia (Dei Elena) Trebbi Henri. Liceo Cicognini Prato: (Giacomelli Glenda) Meloni Maria, Totti Linda. Liceo Mantellate (Lucarelli Alessandro): Pini Mattia. Liceo Pacini (Del Moro Gessica) Leco Ada Maria. Liceo Savoia (Bini Francesca): Innocenti Anna (Diafani Laura) Martina Cesare (Fantacci Silvia) Venturini Aurora (Paolieri Deborah) Orlandini Margherita (Scaccia Edoarda) Del Lungo Innocenti Niccolò, Wang Xiaoxi, Pannullo Camilla, Bartolini Aurora, Contrucci Caterina, Sbordone Emma, Calistri Alessia, Fusco Matteo, Mswilddadze Nodiko, Kola Samanta (Niccolai Paolo) Franchina Greta.

Settore Recensioni multimediali. Istituto Anna Frank (Lenzi Sara): Magazzini Emilia, Manzo Lucilla, Balli Zero, Giovannini Giulio. Istituto Raffaello (Sestito Maria): Berni Azzurra, Coveri Manuele, Yang Lorenzo, Matteoli Gaia, Matteoli Zoe, Hasan Rejan, Niccolai Miranda, Zini Virginia (Vecchione Maria Grazia): Baldi Noemi, Heydenda Elisabetta; (Ciani Valentina): Batini Sara, Nardi Chiaramonti Allegra, Botta Nham, Panebianco Elisabetta: (Arnese Alessio) Fortini Tommaso, Marchesano Sara, Tomasi Manfredi, Palazzolo Emanuele. Istituto Marconi-Roncalli (Izzo Sara): Intera Classe I F di 23 alunni. Liceo Forteguerri (Elena Dei): Becheroni Elena, Fioretti Camilla, Paganini Arianna, Panconi Cosimo, Pio Daniele.