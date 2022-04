I carabinieri del Comando di Pistoia hanno celebrato il precetto Pasquale

Pistoia, 4 aprile 2022 - Celebrazione pasquale stamani per i carabinieri del comando provinciale di Pistoia. La cerimonia precetto è stata celebrata nella chiesa di San Michele Arcangelo, vicina alla caserma dell'Arma. Alla cerimonia hanno preso parte il comandante provinciale, colonnello Stanislao Nacca, e una nutrita rappresentanza dei militari del comando provinciale di Pistoia. Il rito è stato officiato da don Pietro Folino Gallo, cappellano militare della Legione Carabinieri Toscana, collaborato dai concelebranti don Ippolito Nhaki Misoti, parroco di della chiesa di San Michele Arcangelo, e da don Alessio Bartolini, cappellano militare del Reggimento Paracadutisti Nembo, di stanza a Pistoia.



Oltre ai carabinieri in servizio era presente anche una rappresentanza dei carabinieri in congedo dell’Associazione nazionale carabinieri, sezione di Pistoia. "La celebrazione – spiega l'Arma - ha rappresentato un momento di raccoglimento, di preghiera e preparazione, in vista della prossima ricorrenza della Pasqua".

pa.ce.