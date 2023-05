Potrebbero riunirsi i procedimenti a carico di Turelli e Vilucchi

Potrebbero essere riuniti i due procedimenti a carico della comandante della Polizia municipale di Agliana (ora sospesa) Lara Turelli (nella foto con l’avvocato Pamela Bonaiuti) indagata per atti persecutori nei confronti degli ex colleghi del comando e quello a carico l’agente (anche lei sospesa) Claudia Vilucchi. E’ slittata ancora al prossimo 17 maggio l’udienza davanti al gup per la sola Turelli, dopo che il collegio, presidente giudice Billet, ha accolto l’eccezione presentata dall’avvocato Pamela Bonaiuti in merito alla nullità dell’interrogatorio reso, quando non era stata ancora depositata la perizia informatica richiesta dalla Procura e dopo che la stessa Turelli ha reso un nuovo interrogatorio. La bufera, lo ricordiamo, si abbattè sul Comando di Agliana il 9 novembre 2021 quando la comandate Lara Turelli e l’agente Claudia Vilucchi furono arrestate (ai domiciliari) dai carabinieri dopo un anno di indagini e migliaia di intercettazioni.

M.V.