Potature in città, appello della Lipu: "Le nidificazioni vanno protette"

La Lipu lancia un appello: "Evitare di potare alberi e siepi in primavera per proteggere le nidificazioni". E lo fa ricordando l’ articolo 24 del regolamento per la tutela, conservazione e gestione del verde comune di cui si è dotato nel 2021 il Comune: "È vietato, esclusi i casi di salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, potare alberi e arbusti nel periodo in cui avviene la nidificazione e riproduzione dell’avifauna (marzo-luglio), ponendo attenzione anche al periodo dello svernamento e letargo di mammiferi, anfibi e rettili". Questa la regola. I fatti, secondo la Lipu, sono altri.

"Eppure proprio in questi giorni in varie parti della città le potature stanno continuando senza nessuna attenzione a quanto si è deciso di far diventare norma di riferimento per il verde urbano pubblico e che dovrebbe essere di esempio anche per il verde privato – spiega una nota – . Per quanto riguarda le aree verdi e la vegetazione, alcuni interventi gestionali possono interferire con la biodiversità, in particolare se effettuati durante il delicato periodo della nidificazione (es. sfalci di prati e di vegetazione ripariale, potature e abbattimenti di alberi e siepi). Per queste ragioni, occorre adottare modalità opportune e una tempistica idonea per prevenire e limitare le interferenze con la fauna selvatica".

Uccelli come la Cinciallegra possono utilizzare qualsiasi cavità posta in un albero o in un manufatto,situata da quasi il livello del terreno fino a notevoli altezze e sono capaci di entrare anche in fori di 2,8 cm di diametro.

"La gamma di specie arboree utilizzate dagli uccelli per la nidificazione tra l’altro è ampia– spiega la Lipu –: ad esempio soltanto sui pini sono stati rilevati nidi di 23 specie di avifauna. Anche i cririteri ambientali minimi per la gestione e la manutenzione del verde richiamano al rispetto della fauna ricordando che le attività di manutenzione devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell’area – prosegue la nota – e che gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano disturbo all’avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari". "In questo senso sarebbe importante che gli enti pubblici – conclude – oltre a rispettare in prima persona i limiti che si sono dati da se stessi si facessero carico anche della crescita di consapevolezza e competenze sia dei proprietari privati che delle aziende che poi svolgono i lavori".