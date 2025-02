Ponte sull’Ombrone . Al via il nuovo cantiere

PISTOIA Potrebbero essere giorni complessi per il traffico e la viabilità in uscita dalla città in direzione Valdinievole quelli della prossima settimana. Secondo una ordinanza emessa dalla Provincia, infatti, ci sarà una nuova trance di lavori al ponte sul torrente Ombrone, lungo la Sr435 "Lucchese".

Il traffico, infatti, verrà ancora regolamentato con senso unico alternato che sarà gestito o da impianto semaforico o da movieri. L’obbligo scatterà il prossimo 17 febbraio e resterà in vigore fino al 24 febbraio, con orario 9-17: la diposizione serve per ultimare il completamento delle barriere stradali e fuori da questa fascia verrà sempre ripristinata la normale viabilità. Successivamente, sarà emessa una nuova ordinanza relativa alle ultime fasi delle lavorazioni che comporteranno la realizzazione dei nuovi giunti e la stesa dei nuovi conglomerati.

E sempre a proposito di strade di competenza della Provincia di Pistoia, un appello arriva dai residenti di via Pieve a Celle, in particolare nel tratto che mette in comunicazione la città con il giardino zoologico caratterizzato da lunghi rettilinei che invitano gli automobilisti a premere sull’acceleratore tanto che spesso, purtroppo, si sono verificati incidenti anche mortali. Accade, come ci ha fatto presente un portavoce che si è rivolto alla nostra redazione, che da qualche tempo l’erba, crescendo, ha "cancellato" le strisce che delimitano il percorso pedonale e le persone che camminano lungo i bordi della strada, si ritrovano a percorrerla in modo non sicuro, spostandosi verso la carreggiata e con il rischio di essere investite in una strada che è sempre densamente trafficata e non sempre a velocità contenuta. I pedoni lungo via Pieve a Celle non sono rari: in particolare il portavoce segnala la presenza delle badanti che lavorano nelle case disseminate nella campagna e che arrivano a piedi dal centro la mattina e rientrano poi nel corso della giornata.

Si chiede quindi alla Provincia di provvedere prima possibile al taglio dell’erba dai cigli laterali per rendere di nuovo visibili le strisce bianche e di nuovo percorribile, in sicurezza, la porzione pedonale.