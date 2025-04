Ponte dei Carabinieri in sicurezza. Approvato il progetto di fattibilità

PISTOIA Passo in avanti molto importante per la messa in sicurezza di quello che per tutti è il "Ponte dei Carabinieri" alla fine dell’abitato di Candeglia lungo la strada che porta verso Santomoro e la Sp24 "Pistoia-Riola". Già teatro in passato, purtroppo, di incidenti particolarmente gravi, alcuni anche mortali, e di disagi alla viabilità con tir che si incastrano nello stretto passaggio, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa al primo stralcio della messa in sicurezza dello stesso. Un valore complessivo dell’opera di 130mila euro che dovrà servire per far si che passare da quella strada non si riveli una incognita ma un passaggio sicuro.

Nello specifico, il progetto prevede l’installazione di un impianto semaforico per il transito in senso unico alternato con i due stop previsti nelle zone precedentemente più ampie della strada a nord e a sud in modo da garantire l’incrocio. Per quanto riguarda il ponte effettivo, invece, si andranno a realizzare due attraversamenti pedonali rialzati e uno risagomato su quello già esistente all’incrocio con via di Caloria e Valdibure dove ci sono le abitazioni con conseguenti nuovi marciapiedi. Sul ponte, invece, saranno installate barriere laterali di contenimento più adeguate al New Jersey attuale su entrambi i lati della struttura (al momento sono solo sul lato più corto) per una lunghezza complessiva di circa cinquanta metri in modo da non lasciare più nessun angolo scoperto col rischio di finire nel sottostante torrente Bure. Con questo progetto il Comune potrà depositarlo in un apposito bando del Priim per poter vedere finanziata l’opera.

S.M.