Polizia postale: una guida per orientarsi

Il giorno 16 febbraio 2023, gli agenti della Polizia Postale di Pistoia hanno incontrato la classe 2C della Secondaria di I grado Leonardo da Vinci per rispondere ad alcune domande degli studenti su come svolgere la ricerca delle informazioni su internet.

Wikipedia è un sito affidabile?

"È un sito - ha risposto l’agente - dove chiunque può scrivere. Ciò significa che tutti possono diffondere qualsiasi notizia, sia vera che falsa".

Come si può capire se un sito è affidabile o no?

"L’affidabilità è legata ai siti ufficiali e dunque a quelli istituzionali, come ad esempio per la ricerca di notizie sportive, potremmo consultare il sito del C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Per altre notizie di cultura generale - ha affermato l’Ispettrice - possiamo affidarci, ad esempio, al sito Treccani".

Quali mezzi usate per bloccare i siti che diffondono informazioni false?

"La responsabilità di tenere sotto controllo le fake news è di tutti e quindi il nostro compito dipende anche dalle segnalazioni dei singoli cittadini".