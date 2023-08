"Più attenzione per camper e van" Aree di sosta e servizi nel mirino

"Pistoia non è una città per camper". È il messaggio sul dardo scoccato verso l’Amministrazione dal consigliere comunale del Pd, Paolo Tosi.

"Non brilliamo certo per le recensioni lasciate da chi ha visitato la nostra città in camper, anzi molte sono le critiche. Non un bel biglietto da visita per il turismo cittadino" commenta Tosi. Nel suo mirino le quattro aree di sosta segnalate su internet: Piazza Oplà - via Marino Marini, Via Cavallotti, Via Antonini e Parcheggio Giardino Zoologico.

Il consigliere Pd specifica infatti che l’area di via Antonini, vicino a Piazza San Francesco, risulta essere quasi inesistente, via Cavallotti un parcheggio frequentato da pendolari senza servizi per camperisti così come i 12 posti nel parcheggio dello Zoo e con chiusura alle 19.00.

"Rimane soltanto l’area di sosta camper di Piazza Oplà - Via Marino Marini, l’unica segnalata con un piccolo e scolorito cartello stradale – sottolinea Paolo Tosi – di fatto però è un posteggio promiscuo, su un incrocio ad alta percorrenza, quindi rumoroso, senza illuminazione, privo di delimitazioni, aperto a tutti e spesso ci sostano auto, pullman e camper stanziali. Ci sono solo due erogatori di acqua e i tombini per lo scarico sono mal tenuti. Possibile che la ’città del verde’ confini il turismo dei camperisti in un parcheggio abbandonato, senza una pianta che faccia ombra, su una strada trafficata e senza servizi decorosi?"

Il consigliere Tosi interroga sul fatto che se Pistoia vuol darsi una vocazione turistica di livello deve saper accogliere tutte le tipologie turistiche, aggiungendo che "relegare il turismo in camper in questo modo significa non avere nessuna strategia politica dell’accoglienza. Non è più accettabile avere un atteggiamento così approssimativo, anche perché molte altre realtà vicine stanno investendo in strutture ricettive accattivanti per intercettare questo turismo in crescita. Proporrò in Consiglio comunale di investire e intervenire in questo settore strategico".

red.pt