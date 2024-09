Pistola giocattolo modificata. Denunciato durante i controlli

MONTECATINI TERME

La polizia di Stato prosegue l’attività di prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di stupefacenti in città. Gli agenti del commissariato hanno effettuato una serie di controlli antidroga nelle zone della stazione ferroviaria di Montecatini Centro (piazza Gramsci) e quella di Montecatini-Monsummano (piazzale Italia).

Una delle persone fermate, un italiano del 1994, è stato denunciato in stato di libertà perché trovato in possesso di una pistola giocattolo modificata con rimozione del tappo rosso e portata fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo. Inoltre, durante uno dei controlli è stato identificato un altro italiano, sempre del 1994, colpito da avviso orale emesso nel 2023 dal questore di Pistoia, è stato trovato in compagnia di altri soggetti già noti alle forze dell’ordine.

Questa misura di prevenzione viene emessa nei confronti di soggetti che, se non modificano il proprio comportamento, rischiano di commettere fatti gravi. Il provvedimento si concretizza anche nel divieto di possedere od utilizzare oggetti che potrebbero essere utili per connettere reati e, appunto, di frequentare altri personaggi poco raccomandabili.

Il fatto sarà segnalato alla divisione anticrimine degli uffici dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il servizio effettuato dagli agenti del commissariato nelle aree delle due stazioni ferroviarie ha permesso di controllare 28 veicoli e 57 persone, di cui 20 con precedenti.

Da.B.