Pistoiese, torna subito a correre. Tre punti per dimenticare Ravenna

"Da Ravenna siamo usciti sconfitti ma non ridimensionati". Quello che Alberto Villa vuole dire in primis alla sua squadra ma anche a tutto l’ambiente arancione, è che la Pistoiese non mollerà un centimetro da qui alla fine del campionato. Al termine della stagione mancano tredici partite e i punti in palio sono molti, ma sarà fondamentale tornare fin da subito alla vittoria, a partire dalla sfida interna col Lentigione (fischio d’inizio al Melani alle 14.30). Un impegno tutt’altro che abbordabile, coi gialloblu che hanno gli stessi punti in classifica della Pistoiese, 40, e già all’andata fermarono Polvani e compagni sul pari a reti inviolate.

"L’amarezza per il ko di Ravenna rimane – ha detto il tecnico Villa alla vigilia –, ma io ho visto anche tanti aspetti positivi e l’ho detto alla squadra in settimana. Sono convinto che i ragazzi ne siano usciti più forti e consapevoli e con tantissima voglia di riscatto. Ci vorrà grande attenzione perchè il Lentigione è un team attrezzato e strutturato, che non a caso ha i nostri stessi punti in classifica. Noi potremo far leva sul sostegno del pubblico, che anche domenica scorsa è stato encomiabile e per me è bellissimo vedere che in città sono tornati entusiasmo e voglia di tifare Pistoiese".

Contro gli emiliani mancheranno lo squalificato Pinzauti e gli infortunati Accardi e Bertolo, ai quali nei giorni scorsi si è unito Foresta, che in allenamento ha accusato un piccolo problema fisico. "Nonostante le assenze ho comunque una squadra molto valida – ha sottolineato Villa -. Le scelte di formazione? Quando prendiamo delle decisioni dobbiamo considerare le quote e in quali ruoli inserirle. È sempre necessario fare valutazioni ponderate nei vari reparti, le ho fatte prima di Ravenna e le farò anche in vista di questa partita".

La Pistoiese al Benelli ha concesso pochissimo agli attaccanti avversari, confermandosi una delle retroguardie più solide del Girone D. È invece mancato qualcosa nel reparto offensivo, ma per Villa non ci sono motivi per i quali preoccuparsi: "I nostri numeri dicono che abbiamo la seconda miglior difesa del campionato e che spesso siamo stati bravi a vincere le partite di misura, difendendo il gol di vantaggio. Ci manca qualche bonus dagli esterni di centrocampo, che fino ad oggi hanno faticato a trovare la via della rete. ma credo sia dovuto anche alle caratteristiche tecnico-tattiche degli interpreti che ci sono in rosa. C’è però anche da dire che ho un gruppo, e non parlo solo dei difensori, che danno l’anima per far sì che non venga preso gol. Questo dev’essere il fondamento su cui costruire le nostre partite, perchè sono convinto che, col passare delle partite, arriveranno anche le marcature dei centrocampisti o di chi fino ad oggi ha inciso in modo minore a livello numerico".

Michele Flori