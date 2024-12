Pistoiese senza rinforzi: Mauri al Varesina, Villa punta su Bertolo e Tascini

Quella che vedremo a Corticella sarà in linea di massima la stessa Pistoiese di domenica scorsa contro il Forlì. Sia negli undici in campo che in generale in rosa. La notizia del giorno è infatti legata a Mattia Mauri, che nei giorni scorsi vi avevamo raccontato essere finito nelle mire del direttore sportivo Taibi. Il trattativa per portare il classe 1992 in arancione sembrava essere ben avviata, ma nel pomeriggio di ieri il Piacenza ne ha comunicato la cessione al Varesina. Niente rinforzo in attacco dunque, almeno per il momento, con la Pistoiese che potrebbe tornare all’assalto di una punta la prossima settimana, quella che porterà allo scontro diretto contro il Tau del 22 dicembre.

Intanto però il tecnico Alberto Villa sarà chiamato a spremere al massimo i giocatori a propria disposizione, anche se le ultime notizie dall’infermeria lasciano spazio a qualche sorriso. Sono infatti recuperati sia Bertolo che Tascini, che hanno svolto l’intera settimana di lavoro insieme al gruppo e hanno ormai smaltito i rispettivi infortuni. Nessuno dei due giocherà dal primo minuto, ma il loro rientro per la panchina offre a Villa due alternative importanti da utilizzare a gara in corso.

Ancora out invece, oltre agli squalificati Kharmoud e Cecchini, sia Donida che Diodato, seppur quest’ultimo stia accelerando il recupero per provare ad esserci in occasione del match che chiuderà il 2024. Al Biavati spazio ancora al 3-5-2 con la novità Valentini tra i pali. Per l’esperto portiere si tratterà dell’esordio da titolare in stagione. L’utilizzo di un over in porta "obbligherà" l’allenatore della Pistoiese ad impiegare un 2006 tra i giocatori di movimento e la scelta ricadrà su Cuomo, che agirà nel terzetto difensivo insieme a Accardi e Polvani, relegando in panchina Mazzei. Da valutare comunque la tenuta fisica del giovane pistoiese.

Nessuna novità tra centrocampo e attacco: corsie laterali ancora occupate da Stickler e Maloku, con Basanisi, Maldonado e Greselin in mediana, mentre in avanti toccherà a Sparacello e Pinzauti.