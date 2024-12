Pistoiese: sconto biglietti per la Giornata Arancione contro il Tau Altopascio

A tre giorni dalla super sfida contro il Tau Altopascio, in programma domenica alle 14.30 al Melani, la Pistoiese continua a prepararsi per arrivare all’atteso appuntamento nelle migliori condizioni possibili. Una partita in cui una volta più che mai sarà fondamentale il sostegno della tifoseria e proprio per l’occasione la società ha indetto la ’Giornata Arancione’. In occasione del match contro gli amaranto di Simone Venturi, anche i tifosi che possiedono l’abbonamento dovranno acquistare il proprio biglietto per accedere al Melani. La novità sta però nel fatto che i ticket per la Curva Nord saranno acquistabili al prezzo di 5 euro anziché di 10 come di consueto. Un importante sconto per invitare tutti i sostenitori a presenziare in gran numero per spingere Polvani e compagni verso la vittoria.

Non è tutto però, perché per gli arancioni la settimana corrente è stata intensa non solo sul campo di gioco ma anche fuori, con alcune iniziative che nei giorni scorsi hanno visto protagonisti i calciatori orange. A cominciare dalla consueta cena natalizia organizzata dal Centro Coordinamento Clubs Arancioni al Nursery Campus di Vannino Vannucci nella serata di martedì. La strenna arancione si è consolidata nel corso degli anni come uno degli appuntamenti più attesi per la tifoseria arancione a ridosso del periodo natalizio. Un evento al quale ha preso parte l’intera prima squadra della Pistoiese insieme allo staff tecnico e alla dirigenza, che il presidente del CCCA Mauro Baiocchi ha voluto omaggiare con la consegna di alcuni regali. Una serata di gioia e convivialità, utile a rinsaldare ulteriormente lo stretto legame tra gli arancioni e il Centro Coordinamento.

Nel pomeriggio di mercoledì, è stato anche ufficialmente inaugurato il nuovo Orange Shop, lo store ufficiale della Pistoiese. Il negozio è situato in Via Donatori del Sangue 33B, a pochi passi dallo stadio Melani, ed offrirà una vasta gamma di prodotti a tema orange. Lo spazio, che al proprio interno presenta diversi uffici completamente rinnovati, fungerà inoltre come nuova sede del club e vi sarà possibile acquistare anche i biglietti per le partite degli arancioni. A presenziare al taglio del nastro il presidente Sergio Iorio e l’amministratore delegato Fabio Fondatori che di fronte ad una nutrita platea di tifosi, oltre che al gruppo squadra, ha celebrato un ulteriore passo avanti per la crescita della Pistoiese.

Michele Flori