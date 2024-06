Pistoiese scatenata. L’obiettivo è Greselin

La metà di giugno ormai è passata e, pur essendo vero che la sessione di calciomercato aprirà ufficialmente il 1 luglio, è fondamentale chiudere quanto prima le trattative per aggiudicarsi i giocatori sulla piazza. Lo sa bene la Pistoiese e soprattutto lo sa bene il direttore sportivo Massimo Taibi, che sta cercando di incastrare tutti i tasselli per comporre il miglior puzzle a tinte arancioni possibile. Il primo pezzo, inserito già da alcuni giorni seppur non in via ufficiale, è stato Domenico Giacomarro, che nell’incontro di mercoledì ha avuto modo di conoscere personalmente la proprietà e di gettare le basi per la nuova stagione, partendo in primis dalla costruzione della rosa. Ed è proprio in quest’ottica che Taibi ha compiuto passi importanti per provare a portare a Pistoia due centrocampisti d’assoluto valore per la Serie D.

Gli identikit rispondono ai nomi di Simone Greselin e Andrei Tanasa. Il primo, classe 1998, è una mezzala che nell’ultimo campionato ha militato nelle file del Forlì, mettendo a segno ben nove gol conditi da sette assist, agendo prevalentemente da mezzala. Capace di giocare sia col piede sinistro che col destro, nella scorsa stagione è stato impiegato anche da ala sinistra in un tridente d’attacco. L’altro profilo è invece un volto noto dalle parti del Melani, avendo già vestito la maglia della Pistoiese nella scorsa stagione fino a novembre. Mediano, dopo l’avventura a Pistoia si è trasferito al Livorno di cui è stato assoluto protagonista nella seconda metà di campionato con ben quattro reti in 19 presenze. Come detto di Greselin, anche lui rappresenterebbe un colpo di assoluto spessore, considerando l’esperienza in categoria e la capacità di leadership che il rumeno ha sempre dimostrato di avere nel corso della carriera.

Calciatori esperti ma non solo, perchè come già detto l’obiettivo è costruire un organico competitivo e che possa trovare nei giovani un punto di forza. Ecco perchè la Pistoiese si è già attivata anche sul fronte under, chiudendo di fatto due operazioni, una in difesa e una a centrocampo. A meno di imprevisti Raffaele Cuomo e Samuele Diodato saranno due nuovi giocatori dell’Olandesina e andranno a rimpolpare il pacchetto quote (saranno tre gli under obbligatori in campo nel nuovo campionato, ndr). Il primo è un difensore classe 2006, capitano dell’Under 18 della Fiorentina, mentre il secondo, classe 2005, è un cavallo di ritorno, avendo giocato a Pistoia già l’anno passato prima del trasferimento allo United Riccione. A dare conferma della trattativa è stato il legale dei due calciatori, Filippo Corsi, che ha confermato come l’affare sia in dirittura d’arrivo.

Michele Flori