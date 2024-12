Pistoiese L’esame Tau è superato

PISTOIESE

2

TAU ALTOPASCIO

1

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Accardi, Polvani, Bertolo (24’ st Mazzei); Stickler (21’ st Diodato), Greselin, Maldonado, Basanisi (40’ st Larhrib), Maloku; Pinzauti (43’ st Tascini), Sparacello. A disp. Valentini, Grilli, Balleello, Cuomo, Foresta. All. Villa.

TAU ALTOPASCIO (3-4-1-2): Cabella; Lombardo, Negro (36’ st Bongiorni), Meucci; Ivani (47’ st Grossi), Bernardini, Bruzzo, Sichi (21’ st Manetti); Rinaldini; Motti, Carcani (21’ st Andolfi). A disp. Pierallini, Belluomini, Atzeni, Bartelloni, Gonzi. All. Venturi.

Arbitro: Dasso di Genova.

Marcatori: 10’ st Bertolo, 14’ st Pinzauti, 26’ st Motti.

Note: ammoniti Bertolo, Bernardini, Pinzauti, Villa, Grossi. Recupero 0’, 7’.

Non poteva esserci modo migliore per chiudere il 2024 per la Pistoiese che era chiamata a dare un segnale forte nell’ultima sfida dell’anno contro il Tau Altopascio. E la risposta è arrivata, eccome se è arrivata. Gli arancioni hanno avuto la meglio per 2-1 della formazione amaranto, che col ko al Melani deve salutare la vetta della classifica, adesso ad appannaggio del Forlì che ha strappato tre punti a Imola. La Pistoiese rimane quindi a otto punti di distanza dal primo posto, ma a far sorridere Villa sono i tanti segnali positivi evidenziati nel big match.

Gli arancioni hanno disputato una partita attenta in entrambe le fasi, rispondendo colpo su colpo ad un Tau tutt’altro che remissivo. La prima frazione, nonostante sia terminata senza gol, è stata tutt’altro che noiosa. Nei primi quattro minuti botta e risposta, con Basanisi per i padroni di casa e poi con Motti per gli ospiti. Poi, intorno al quarto d’ora, ecco la traversa colpita da Maldonado su punizione e alla mezz’ora la grande occasione per Stickler, che da ottima posizione ha spedito alto.

Poi, nel secondo tempo, la Pistoiese ha mandato ko il Tau con due cazzotti in pieno volto. Al 10’ è stato Bertolo a sbloccare la partita, colpendo di testa il pallone proveniente dall’educatissimo piede di Maldonado, mentre quattro minuti più tardi è stata la capocciata di Pinzauti, ben assistito da Maloku, a regalare il doppio vantaggio agli arancioni. Partita finita? Tutt’altro, perchè il Tau al 26’ è rientrato in partita col tap-in del solito Motti. Forcing finale del Tau, ma la Pistoiese sa soffrire e si regala così un Natale pieno di sorrisi.

Michele Flori