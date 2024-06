Pistoiese, le avversarie. Insidie Livorno e Grosseto

La geografia della Serie D 2024/2025 inizia a prendere forma. Domenica sono infatti terminati i playoff nazionali di Eccellenza, che hanno permesso di individuare le formazioni che, pur non vincendo il rispettivo campionato regionale, disputeranno il prossimo anno la quarta serie. Verdetti che riguardano da vicino anche la Fc Pistoiese e più in generale tutte le compagini toscane.

L’ultima squadra ad aggiungersi al lotto è stata il Terranuova Traiana, che nella finale ha avuto la meglio del Giulianova e torna dunque in Serie D a distanza di un solo anno dalla retrocessione del 2023. Con l’inserimento della formazione aretina il numero di toscane che prenderanno parte alla quarta serie è quindi di 16. Tra di esse molte hanno mantenuto la categoria: nel dettaglio Pistoiese (ex Aglianese), Aquila Montevarchi, Figline, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Poggibonsi, Prato, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza Pozzi e Tau Altopascio. A loro si aggiungono le neo promosse Tuttocuoio, Siena e per l’appunto il Terranuova, mentre saluta la D la Pianese, neopromossa in Serie C, così come Cenaia, Mobilieri Ponsacco e Real Forte Querceta che sono retrocesse in Eccellenza. Il quadro delle formazioni potrebbe essere completato dalla Zenith Prato, amaramente sconfitta agli spareggi dal Castelfidardo, la quale potrebbe salire nella massima serie dilettantistica dalla porta di servizio chiamata ripescaggio.

Per scoprire la composizione dei gironi, anche quest’estate sarà necessario attendere con ogni probabilità, alla luce anche di quanto successo negli anni scorsi, oltre la metà di agosto, ma si può intanto iniziare a dare un’occhiata alle possibili insidie in chiave arancioni. Due squadre saranno più agguerrite che mai e dopo la delusione di quest’anno vorranno provare a vincere ad ogni costo. Grosseto e Livorno sono state beffate dalla Pianese nonostante budget e rosa da promozione e fallire per due anni consecutivi non è consentito né in casa amaranto né in casa biancorossa. I labronici, per mettere subito le cose in chiaro, sono andati sul sicuro con la coppia Bicchierai-Indiani e sono indubbiamente da considerare nel lotto delle favorite. Lo stesso si potrà dire con ogni probabilità anche per il neopromosso Siena, che punta a tornare tra i professionisti il prima possibile. Senza scordarsi delle squadre emiliano-romagnole e delle lombarde, che nell’ultimo biennio hanno fatto festa prima con la Giana Erminio nel 2023 e poi col Carpi nel campionato da poco concluso.

Michele Flori