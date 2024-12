Pistoiese all’assalto della capolista. Esame Tau per riaprire i giochi

Finalmente ci siamo, è il giorno di Pistoiese-Tau Altopascio. Mancano ormai poche ore alla sfida che porrà fine al girone d’andata e al 2024 di entrambe le formazioni, che alle 14.30 scenderanno in campo al Marcello Melani per provare a chiudere l’anno solare con un sorriso. Nonostante la posta in palio sia molto elevata, alla luce anche della classifica che vede gli amaranto al comando del Girone D e gli arancioni attardati di otto lunghezze, Alberto Villa non vuol sentir parlare di partita decisiva: "Sarà una partita importante come lo era quella di domenica scorsa – ha detto alla vigilia il tecnico arancione – e come lo sarà la prossima. Noi abbiamo il dovere di pensare di settimana in settimana, senza guardare il lungo periodo. Io non so dove arriverà la Pistoiese, so solo che lavorerò dalla mattina alla sera per portare la Pistoiese più in alto possibile".

Di fronte alla Pistoiese ci sarà un Tau che fino ad oggi è andato oltre le più rosee previsioni, guadagnando la vetta della graduatoria a suon di prestazioni e risultati: "Il Tau non è primo per caso – ha proseguito Villa – perchè sono anni che sta costruendo qualcosa di importante e già l’anno scorso aveva mostrato ottime cose. Il cammino fatto fino ad oggi dice che si tratta di una formazione che ha intensità, corsa e qualità, organizzata secondo tutti i punti di vista. Sarà una partita con molte chiavi tattiche che noi dovremo provare ad interpretare alla perfezione. Gli acquisti che gli amaranto hanno fatto a dicembre (Carcani e Rinaldini, ndr) testimoniano come da parte loro ci sia volontà di provare fino alla fine a lottare per il campionato".

In casa arancione, Villa può sorridere per i rientri a pieno regime di Diodato e Bertolo, che si giocano anche una maglia da titolari: "L’unico più indietro degli altri è Donida – ha confermato l’allenatore – il quale è comunque avanti rispetto alla tabella di marcia. Sia lui che Kharmoud ci saranno per la prima giornata di ritorno e per noi saranno un valore aggiunto. Tutti gli altri stanno bene e potranno essere della partita". Concludere l’anno con tre punti sarebbe la gioia più grande per Villa, che dopo essere subentrato a Giacomarro in una difficile situazione di classifica è riuscito a riportare entusiasmo e buoni risultati nell’ambiente arancione: "Il percorso che ho fatto fino ad oggi mi sta dando grandi soddisfazioni – ha ammesso il tecnico – ma il merito è dei ragazzi. La più grande gioia è quella di aver trovato un gruppo disponibile a lavorare e con tanta voglia di migliorare. Ricordiamoci anche che non abbiamo mai lavorato al completo, almeno da quando ci sono io. Quanto ci manca ancora? Siamo un passo indietro, ad ora, rispetto alle prime tre, perché abbiamo quattro mesi di lavoro in meno. Ma se guardiamo la classifica degli ultimi sei turni, possiamo vedere che la Pistoiese se la può giocare con tutte".

Michele Flori