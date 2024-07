La Pistoiese Fc in campo, via al ritiro a Castelmartini con rinnovato entusiasmo

Pistoia, 29 luglio 2024 – Il momento è finalmente arrivato, l’attesa è finita. A quattro mesi dall’ultima partita disputata, risalente al 28 marzo scorso contro il Borgo San Donnino, dopo aver superato ostacoli burocratici, tecnici e pratici, la Pistoiese Fc è pronta a tornare protagonista sul campo da gioco e non più nelle aule dei tribunali. Un giorno, quello dell’inizio del ritiro della prima squadra a Castelmartini, che la città e il tifo arancione attendevano da tanto, troppo tempo. Da quel 4 aprile, dall’arresto di Maurizio De Simone, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Prima la manifestazione d’interesse di Sergio Iorio, poi il tentativo di trovare un modo per mantenere la Serie D, trovato poi nello spostamento del titolo sportivo da Agliana a Pistoia, fino ad arrivare alla nomina dell’organigramma dirigenziale e alla costruzione della rosa. Mesi intensi, di duro lavoro, di dialoghi e confronti e anche di qualche presa di posizione discordante.

Tutti elementi che però si sono alla fine incastrati in un puzzle che a partire da questo pomeriggio permetterà alla squadra guidata da Domenico Giacomarro di muovere i primi passi sul rettangolo verde e di avvicinarsi alla nuova stagione di Serie D. Quelle che attenderanno la nuova formazione arancione saranno due settimane di duro lavoro, durante le quali l’obiettivo primario sarà assemblare un gruppo forte e coeso che possa lottare fino in fondo per la conquista del campionato. Convinzione, ambizione e fame di vittoria sono tre delle caratteristiche che non dovranno mancare a Caponi e compagni, che inizieranno a sudare allo stadio Cei di Larciano, dove la squadra svolgerà le sedute d’allenamento per la prima settimana.

A partire da lunedì 5 agosto invece la Pistoiese si allenerà ai Giardinetti di Lamporecchio, mentre per tutta la durata del ritiro la squadra soggiornerà all’Hotel Castelmartini. Per quanto riguarda le amichevoli, la prima fatica per gli arancioni sarà sabato 3 agosto alle ore 17,30 contro il Tau Altopascio, mentre il secondo impegno avrà luogo la settimana successiva, domenica 11 agosto, contro il Seravezza Pozzi.

La squadra che prenderà parte al ritiro sarà composta non solo dai giocatori già ufficializzati ma anche da alcune new entry che potrebbero presto rinforzare ulteriormente l’organico della Pistoiese. Due di queste potrebbero essere Manfredi Nespola e Hamza Larhrib. Il primo è un portiere classe 2005 di proprietà del Palermo, che lo scorso campionato ha disputato da titolare il campionato di Primavera 2. Larhrib è invece un trequartista classe 2003 che ha vinto l’ultimo campionato di Serie D con il Carpi. In precedenza si era messo in luce col Corticella nel campionato 22/23 mettendo a segno ben 11 reti. Due giocatori che, se ufficializzati, potrebbero dare ulteriore profondità ad un organico già per sé competitivo.