PistoiAtletica, che festa. Premiati tutti i ragazzi: "Grazie per l’impegno. Il futuro sembra roseo"

PISTOIA

Serata in grande stile, opportuna per celebrare i notevoli successi conquistati nel 2024 (e l’inizio di 2025, per certi versi, è ancora più incoraggiante) quella che si è svolta al Nursery Campus di Vannucci Piante in occasione della festa sociale della PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca. Oltre a tutta la dirigenza della società, con in testa il presidente Gianluca Fini, erano presenti il consigliere regionale della Fidal Matteo Mattei, il delegato provinciale del Coni Andrea Capecchi, gli assessori comunali all’impiantistica sportiva e alla promozione sportiva Alessandro Sabella e Alessandra Frosini.

Ai ragazzi sono stati consegnati attestati, medaglie e riconoscimenti per i risultati ottenuti nella passata stagione sportiva delle varie categorie Allievi, Cadetti, Juniores, Assoluti, paralimpici e Special Olympics, unitamente alla meritata passerella per il quartetto Matilde Taddeo, Sara Becarelli, Vanessa Innocenti e Agnese Taddeo fresche del nuovo record italiano Cadette indoor nella staffetta 4x1 giro femminile.

"Anche nel 2024 si sono confermati gli ottimi risultati che avevamo ottenuto negli anni precedenti – afferma il presidente di PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca, Gianluca Fini – e l’inizio del 2025, se vogliamo, vediamo prospettive ancora migliori. Ringrazio il grande impegno che viene messo in pista da parte di istruttori, tecnici e allenatori unitamente ai nostri atleti e alle loro famiglie che non fanno mai mancare il proprio supporto così come, per la società, è fondamentale il sostegno degli sponsor a partire da ChiantiBanca".

Una realtà, la PistoiAtletica, che porta sicuramente lustro anche alla Fidal per il lavoro svolto. "Siamo ovviamente onorati di essere presenti a questa festa – aggiunge il consigliere Fidal Matteo Mattei – e non potevamo davvero mancare per dimostrare la nostra vicinanza a questa società che, da diversi anni, è molto strutturata direi oramai su scala nazionale ed anche i recenti risultati ottenuti dalle Cadette col nuovo record italiano nella staffetta ne è la dimostrazione".

Con la presenza degli assessori comunali Frosini e Sabella, invece, è stato fatto il punto per quel che concerne le infrastrutture e le migliorie del Campo Scuola. "Sono iniziati i lavori per l’installazione dei quattro piloni per l’illuminazione ed è un passo avanti molto importante – dichiara l’assessore Alessandra Frosini – perché permetterà una maggiore attrattività dell’impianto per ospitare eventi di atletica leggera".

"Il lavoro che porta avanti la PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca è notevole – gli fa eco l’assessore Alessandro Sabella – per il Comune è sicuramente una realtà importante come dimostrano i progressi fatti dopo l’affidamento in gestione del Campo Scuola dal punto di vista della programmazione e sulla promozione sportiva coinvolgendo i giovani. Con la nuova illuminazione ci sarà la possibilità di organizzare meeting serali che porteranno ulteriore attrattività"

. S.M.