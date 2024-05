Pistoia, una giornata di colloqui per i giovani talenti del digital marketing

Pistoia, 30 maggio 2024 – Un’occasione da non lasciarsi sfuggire quella che viene offerta ai giovani talenti del digital marketing. Lotrèk, Digital Agency fondata nel 2015 che guida e consiglia le aziende con progetti di digital marketing, garantendo un forte coinvolgimento tra creatività, tecnologia e performance per ottenere una crescita significativa, apre le porte del suo open space pistoiese e presenta la seconda edizione di “Connettivo Day - Career Day by Lotrèk”, un progetto all’insegna del networking dal vivo e dedicato al recruitment di nuovi e giovani talenti da inserire nel team. L’appuntamento è per il prossimo 8 giugno in via Luigi Galvani 15, Pistoia, presso la sede di Lotrèk, e si rivolge a tutti gli appassionati di digital marketing, comunicazione e innovazione che vogliono toccare con mano i meccanismi che determinano il funzionamento di un’agenzia digital.

Ad aprire le danze sarà Filippo Gruni, Ceo e co-founder di Lotrèk, che terrà uno speech intitolato “Giovani, Lavoro e Imprenditoria”: nel suo discorso, Gruni offrirà una panoramica del mercato del lavoro in Italia, spesso denso di prospettive poco incoraggianti o promettenti, e si rivolgerà direttamente ai giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, illustrando le opportunità di carriera che propone un’agenzia come Lotrèk. “‘Connettivo’ è un progetto di Lotrèk nato per fare del bene al mondo del lavoro nell’ambito della consulenza ai servizi digitali. Vogliamo rafforzare il nostro legame con il territorio restituendo valore attraverso aperitivi digitali aperti a tutti e Open Day a tema hiring. Il nostro obiettivo è quello di costruire un nuovo linguaggio lavorativo basato su collaborazione, trasparenza, sostenibilità e condivisione di conoscenze, che sono alla base della nostra struttura: Lotrèk, infatti, si discosta dal classico modello contemporaneo di agenzia soprattutto per la sua ragione sociale, poiché è una Società Cooperativa, caratterizzata da un fine mutualistico che punta alla condivisione dei profitti e alla gestione democratica, - spiega Filippo Gruni, Ceo di Lotrèk - Crediamo che oggi siano le persone a scegliere le aziende in cui lavorare, e siamo convinti che i nostri valori e il nostro approccio meritino di essere conosciuti".

Nel corso della giornata i partecipanti selezionati avranno l’occasione di incontrare il team di Lotrèk e conoscerne la storia, la mission e i valori che regolano l’organizzazione e gli approcci dietro a ciascun progetto di successo dell’agenzia. Inoltre, approfittando della presenza dei professionisti delle aree Performance, Comunicazione, Governance, Technology ed Experience Design, gli iscritti potranno cimentarsi in colloqui conoscitivi di circa 15 minuti e che costituiscono una prima fase del processo di selezione per svariate posizioni aperte all’interno dell’agenzia. Al termine dell’evento, l’agenzia contatterà le persone ritenute più interessanti e in linea con il ruolo per avviare l’iter ufficiale di colloquio atto all’entrata in team.

L’Open Day, che si svolgerà dalle 10:30 alle 18, sarà intervallato da un pranzo informale e da una serie di presentazioni e attività interattive legate al mondo dell’agenzia, il tutto all’insegna del networking dal vivo tra appassionati e professionisti. L’open day è aperto ai soli registrati e limitato a 50 partecipanti. È possibile registrarsi gratuitamente all’evento tramite questo link (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-connettivo-day-career-day-by-lotrek-human-before-digital-912542407907?aff=erelexpmlt) entro il 6 giugno. Questo il programma completo dell’evento: 10:30 - 11:00 registrazione e caffè di benvenuto; 11 - 12:30 Speech di benvenuto: Ceo di Lotrèk, Filippo Gruni; 12:30 – 14 pranzo a buffet, 14 14:15 annuncio orari colloqui, 14:15 – 18 start colloqui conoscitivi. Maurizio Costanzo