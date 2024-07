"Pistoia su carta: tra arte e natura". Un affresco della città di un tempo

C’è un mondo disegnato che racconta la città com’era, dagli occhi di chi Pistoia la viveva. Come quelli di una giovanissima alunna pistoiese che su un quadernino vecchio cent’anni disegna uno dei simboli cittadini, il Duomo, e ne fornisce una sua descrizione. È un affresco davvero interessante quello proposto dalla mostra "Pistoia su carta: tra arte e natura" allestita nella Sala Gatteschi della Biblioteca Forteguerriana. A mettere insieme tanto materiale è Linda Geirola, studentessa dell’Università degli Studi di Firenze che sta svolgendo un tirocinio in biblioteca, l’esposizione include stampe e disegni preziosi che catturano l’essenza di Pistoia. Quattro le sezioni: la prima raggruppa una serie di prospetti di Pistoia, dalle vedute generali alle cartografie della città. Degna di menzione più di altri è la lastra di rame di Antonio Matani e Francesco Bracali nominata "Carta Topografica del territorio Pistoiese", con incisioni che rappresentano la pianta di Pistoia, le principali strade, i corsi d’acqua, i venti e i dintorni della città. Piazze ed edifici storici del centro sono raffigurati nella seconda sezione (dove si trova quel quadernino). È invece focalizzata su Villa Puccini la terza sezione. Di particolare rilievo è il disegno di Louisa Grace Bartolini, del 1857, in cui viene raffigurato il Romitorio della Villa di Scornio. Nell’ultima sezione viene mostrata la parte collinare e montana, in particolare Cireglio e Cutigliano. Oltre ai numerosi disegni eseguiti da Carlo Petrocchi e non solo, tramite il quaderno dei bambini del 1929, si trova una descrizione della ‘pezzola’, pezza tipica che utilizzavano in particolare le donne in montagna. La mostra, già aperta, può essere visitata fino al 24 settembre negli orari di apertura della biblioteca (dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.30, il martedì e giovedì pomeriggio anche dalle 15 alle 17.30).

l.m.