Pistoia si candida per l’Eurogym. Oltre cinquemila ginnasti coinvolti: "Un’occasione da non sprecare"

Un evento di sport e socialità che darebbe enorme lustro e, grazie al potenziale arrivo di oltre cinque mila persone, garantirebbe un importante indotto economico alla città. Proprio per queste ragioni, come anticipato sulle nostre colonne, Pistoia si è candidata per ospitare l’Eurogym 2026, un festival non competitivo di ginnastica rivolto ai giovani tra i 12 e i 18 anni che giungerà alla quindicesima edizione. La candidatura è stata illustrata nella conferenza di ieri mattina presso la sede di ChiantiBianca, uno degli sponsor della candidatura che sosterrà economicamente le spese per la trasferta a Dublino del prossimo 14 giugno, quando la candidatura di Pistoia sarà presentata alla Commissione Tecnica della Federazione Ginnastica Europea. A lavorare incessantemente per la candidatura è stato il Comitato Organizzatore Locale, presieduto dal tecnico federale Alessandra Mazzatosta, colei che sarà presente in Irlanda la settimana prossima nel decisivo momento dell’assegnazione, assieme alla Fgi Toscana e al presidente Fabrizio Lupi.

"Ospitare Eurogym sarebbe per Pistoia un’occasione enorme - ammette Mazzatosta -. Si tratta di un format non competitivo, nel quale i ragazzi e le ragazze si esibiranno nei vari pomeriggi su palchi allestiti nelle principali piazze della città. Pistoia sarà animata da più di cinquemila ginnasti e ginnaste assieme alle rispettive famiglie, provenienti da oltre venti nazioni". Molto soddisfatto anche l’assessore alla promozione sportiva Alessandro Sabella, che ha battuto il ferro su una parola chiave: collaborazione. "Per far sì che tutto riesca al meglio le parti in causa devono cooperare - sottolinea l’assessore -. Se Pistoia avrà la fortuna di ospitare Eurogym potrà accogliere tantissime persone che porteranno da noi sport, turismo e gioventù. La nostra città è logisticamente ottima, è situata vicino a tre aeroporti e nei dintorni ci sono importanti strutture ricettive. Basti pensare a quanti eventi di spicco vengono organizzati a Montecatini. Potrebbe essere l’occasione per dare lo slancio a Pistoia e mostrare a chi la visiterà la bellezza della Toscana intera".

Un aiuto importante arriva anche da enti come Csi, Uisp e Coni, che hanno messo a disposizione le proprie forze umane ed economiche per permettere di presentare la miglior candidatura. "Anche per noi di ChiantiBanca è una chance da non sprecare - riferisce Maurizio Farnesi - in quanto potrebbe rappresentare un’enorme vetrina per Pistoia. Come banca del territorio ci piacciono i fatti e non le parole, per questo abbiamo dato fin da subito la nostra disponibilità e continueremo ad offrirla nel caso in cui la candidatura di Pistoia venisse accettata".

Michele Flori