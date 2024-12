Pistoia inaugura due nuove Ecotappe per la raccolta di rifiuti speciali

Il Comune di Pistoia si arricchisce di due ulteriori Ecotappe di Alia Multiutility, punti di raccolta attrezzati che rappresentano un’opportunità di conferimento aggiuntiva per lo smaltimento di rifiuti non conferibili nel normale circuito di raccolta.

Le due Ecotappe sono state inaugurate nella giornata di ieri presso i punti vendita di Conad Viale Adua e via Fiorentina, in località Fagiolo. Nel dettaglio, i nuovi punti di raccolta saranno destinati esclusivamente alla raccolta di rifiuti provenienti dalle utenze domestiche e permetteranno di conferire, negli orari d’apertura dei supermercati, rifiuti "speciali" come piccoli apparecchi elettrici ed elettronici (telefonini, sveglie e altri oggetti di dimensioni inferiori a 25 centimetri), pile esauste, toner e cartucce per stampanti, farmaci scaduti e oli esausti vegetali, un tipo di rifiuto fortemente impattante sull’ambiente.

"L’attivazione di queste due nuove Ecotappe permetterà ai cittadini di conferire correttamente anche i rifiuti particolari - ha detto Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiulitily, presente al taglio del nastro del punto di raccolta presso il Conad Viale Adua -. Si tratta di tipologie di rifiuti che sono presenti in piccole quantità nel conferimento quotidiano delle utenze domestiche, ma che possono essere molto pericolosi se non conferiti correttamente".

A prendere la parola è stato poi Gabriele Sgueglia, assessore all’Ambiente del Comune di Pistoia: "Grazie all’impulso dell’amministrazione comunale, è nata una sinergia importante con Conad e Alia, volta a migliorare il servizio di raccolta differenziata in merito ad alcune categorie di rifiuti speciali. Le nuove Ecotappe rappresentano un ulteriore passo avanti verso una città sempre più sostenibile, in cui ogni cittadino può contribuire al riciclo e alla tutela dell’ambiente".

Presente all’inaugurazione anche una rappresentanza di Conad Nord Ovest: "Questo traguardo ci permette di incentivare comportamenti virtuosi e sostenibili, rafforzando il nostro impegno per la tutela dell’ambiente - hanno dichiarato i soci Daniele Melani, Massimiliano Merildi, Andrea e Mauro Matteini -. La sostenibilità ambientale è una nostra priorità e saremo sempre pronti ad intervenire in merito con azioni concrete".