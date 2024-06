Pistoia Football Club. Conto alla rovescia per la presentazione. Il tecnico è Tabbiani

Con l’arrivo del mese di giugno, molte delle questioni in sospeso riguardanti il futuro della Pistoiese, o meglio del Pistoia Football Club, dovranno essere inevitabilmente risolte. Intanto le prime risposte potranno arrivare nella giornata di martedì, quando il Nursery Campus accoglierà la presentazione della nuova società. Dopo diverse settimane avvolte nel mistero, alcuni dei volti che comporranno l’organigramma del Pistoia Fc nel prossimo campionato finalmente saranno resi noti. A cominciare dal futuro presidente Sergio Iorio, che illustrerà il progetto di ripartenza assieme al main sponsor Vannino Vannucci e, con ogni probabilità, a colui che vestirà i panni di direttore sportivo, Massimo Taibi.

Più incerta la presenza del nuovo allenatore, per il quale comunque sono stati sciolti gli ultimi dubbi. A meno di clamorosi dietrofront dell’ultimo minuto, sarà Luca Tabbiani a sedere sulla panchina arancione nel prossimo campionato, tornando a lavorare tra i dilettanti a distanza di quattro stagioni. Curiosamente, l’ultima esperienza in Serie D del tecnico genovese riservò un’enorme delusione proprio all’Aglianese, che si fece beffare dal Fiorenzuola nel testa a testa valevole per la vittoria del campionato e la relativa promozione in Serie C. Stando alle ultime indiscrezioni, Tabbiani potrebbe essere già a Pistoia nelle prossime ore per apporre la firma sul contratto ed iniziare a lavorare, in sintonia col diesse, alla costruzione della rosa. Questione di pochi giorni e il progetto di Iorio, avviato lo scorso 17 aprile con la prima ’lettera d’amore’ per l’arancione, potrebbe vedere la luce.

Intanto, non senza un velo di malinconia, prosegue pure il cammino verso il fallimento dell’Us Pistoiese 1921. L’ultima novità riguarda l’avviso di vendita di bene immateriale pubblicato dal Tribunale di Pistoia in quanto al curatore fallimentare Lorenzo Paci è pervenuta un’offerta irrevocabile d’acquisto dei diritti di utilizzo della denominazione Us Pistoiese 1921. Immediatamente è perciò partito l’iter che consentirà di presentare un’offerta con base d’asta minima di 20mila euro entro il 10 giugno. L’utilizzo di tale denominazione, come riportato nell’avviso, "è finalizzato alla immediata utilizzazione della stessa per consentire o agevolare l’iscrizione della cessionaria ad eventuali campionati o competizioni sportive, nel rispetto delle disposizioni e delle norme federali". Significa quindi che il titolo di ’Us Pistoiese 1921’ potrà essere usato solamente da squadre che hanno i requisiti per richiedere l’iscrizione ad un campionato. Come il Pistoia Fc.

Michele Flori