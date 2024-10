Pistoia, donati due nuovi strumenti alla chirurgia dell’ospedale San Jacopo

Pistoia, 31 ottobre 2024 - Sono stati consegnati in questi giorni dal Calcit alla chirurgia dell’ospedale di Pistoia importanti strumenti per migliorare il trattamento del cancro del retto e delle neoplasie del fegato. Una doppia donazione che va a potenziare la chirurgia generale, diretta dal dottor Sandro Giannessi e la struttura dipartimentale di chirurgia epatobiliare diretta dal dottor Massimo Fedi. I fondi necessari per l’acquisto dei nuovi strumenti sono stati raccolti nel corso del Mercatac, la manifestazione organizzata dal Calcit che ha visto, ancora una volta, la partecipazione di numerosi volontari oltre ovviamente alla grande generosità e sensibilità verso il San Jacopo da parte dei pistoiesi. Gli strumenti, che sono divenuti già operativi, sono stati consegnati in questi giorni, nel corso di una breve cerimonia dal presidente Elio Pacini insieme ad alcuni rappresentanti del Consiglio Direttivo del Calcit e per la direzione sanitaria era presente il dottor Leonardo Capecchi.

“Ringraziamo il Calcit e la nostra città per queste importanti acquisizioni - ha commentato il dottor Giannessi -. Si tratta di un rettoscopio rigido, essenziale per la valutazione della neoplasia in corso di intervento per tumore del retto, e del Limon, fondamentale per misurare e monitorare la funzionalità per fegato, sia nella fase preoperatoria che intra e postoperatoria, nel trattamento chirurgico di eccellenza a livello aziendale, dei tumori epatici primitivi e secondari”.