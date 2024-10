Pistoia capitale del Natale. Un mese e mezzo di magia. Iniziative per ogni età

PISTOIA

L’idea è proseguire il percorso inaugurato lo scorso anno con "Pistoia Città del Natale". Insomma sarà pure lo stesso canovaccio, ma un grande assente in cordata al fianco del Comune di Pistoia stavolta c’è ed è nientemeno che Confcommercio. Che il clima tra i due non fosse disteso d’altra parte lo si era compreso già un mese fa, nelle parole del presidente dell’associazione Gianluca Spampani che denunciava "preoccupanti ritardi" (a danno ovviamente della categoria da lui rappresentata) sulla programmazione natalizia. "Guardando a cosa accade intorno a noi – ha ribadito ieri l’assessore al commercio Gabriele Sgueglia nel corso della presentazione dell’iniziativa 2024 – non mi sembra che, a parte forse il lancio di un countdown o poco altro, Pistoia si presenti tardi all’appuntamento col Natale. Per il resto, il Comune fa i bandi e chi ha interesse partecipa. Nel caso delle luminarie e della loro gestione biennale, ad esempio, più di dieci aziende si sono proposte". Mettendo in pausa polemiche e attriti, spazio quindi alla proposta. Primo dato da memorizzare, il periodo: 23 novembre, 6 gennaio. Nel mezzo una serie di attrazioni presentate in forma migliorata ed arricchita rispetto allo scorso anno. In primis il mercatino natalizio in piazza dello Spirito Santo: non più costituto da gazebo ma da casette di legno fisse che ospiteranno i vari rivenditori con merce a tema il venerdì, il sabato e la domenica, per poi poter essere gratuitamente a disposizione di associazioni nei restanti giorni della settimana (per candidarsi contattare il Comune). Torna la Casa di Babbo Natale nelle Sale Affrescate di Palazzo Comunale (anche questa aperta il venerdì, il sabato e la domenica) con l’impostazione dello scorso anno più qualche sorpresa che verrà svelata in corsa, così come tornano la pista di pattinaggio in piazza San Francesco con relativi allestimenti e il Bosco Incantato in piazza dello Spirito Santo grazie al supporto di Giorgio Tesi Group. Piazza del Duomo sarà il cuore di un videomapping statico che verrà proiettato su tutti gli edifici che qui si affacciano. A completare le luminarie, ovviamente gli alberi di Natale addobbati dai bambini e dalle bambine delle scuole dell’infanzia del comune. Questa la macro-fotografia dell’assetto natalizio, che sarà poi arricchita da una costellazione di eventi che guardano alla tradizione, all’intrattenimento e alla cultura. Quindi presepi, spettacoli, animazione e un’edizione invernale del Pistoia Blues Festival, con l’intenzione che questa appendice diventi strutturale anche grazie ai contributi del Ministero (non ancora erogati per quest’anno) che in estate ha riconosciuto il carattere di manifestazione di interesse nazionale al nostro festival.

A presentare il progetto ieri in Comune gli assessori che hanno contribuito alla sua messa a punto, oltre a Sgueglia, Alessandro Sabella e Benedetta Menichelli, tutti a sottolineare la bontà della proposta, che tra le tante cose prevedrà anche un omaggio a Nick Becattini, l’open day a Palazzo di Giano per scoprire spazi solitamente inaccessibili e il 31 dicembre nella consueta formula teatro più piazza. Sostengono Pistoia Città del Natale Conad e Toscana Energia. A sostenere l’iniziativa Pistoia Città del Natale sono Conad e Toscana Energia, due realtà fortemente radicate nel territorio. Nelle prossime settimane, verrà fornito un dettaglio completo degli eventi previsti, con il lancio della comunicazione, che avverrà principalmente attraverso i canali social, per garantire che tutti possano rimanere aggiornati sulle numerose attività in programma.

linda meoni