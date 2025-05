Pistoia Blues, ed estate sia. Tra musica e storytelling

Estate a Pistoia è sinonimo di Pistoia Blues, la cui edizione numero quarantaquattro è stata presentata ieri nel palazzo comunale di Pistoia. Dieci date per un arco temporale più ampio del solito: l’appuntamento è in piazza del Duomo di Pistoia dal 27 giugno al 15 luglio. Anche quest’anno la tradizionale rassegna (una delle più longeve a livello europeo) proporrà un mix tra grandi artisti internazionali con particolare attenzione al blues rock più virtuoso e lo storytelling d’autore con i principali protagonisti italiani.

La partenza del festival sarà affidata a un’anteprima d’eccezione il 27 giugno con l’arrivo di Beth Hart, forse la più grande blueswoman in circolazione. La cantautrice nominata ai Grammy si esibirà per per la prima volta a Pistoia nel tour di promozione del suo ultimo lavoro ‘You still got me, undicesimo album in studio della Hart, pubblicato lo scorso ottobre, e che la conferma come una delle stelle in continua ascesa. Il 4 luglio sarà la (prima) volta del giovane e talentuoso artista statunitense Marcus King: il musicista di Greenville ad aprile 2024 ha dato alla luce il suo nuovo album ‘Mood swings’ che presenterà proprio a Pistoia. King è un prodigio della chitarra, figlio d’arte di Marvin King, ha iniziato a suonare la chitarra a 8 anni seguendo le orme del padre e del nonno chitarrista.

Il blues rock tornerà protagonista il 10 luglio con l’unica data nel centro Italia di Blackberry Smoke, Paul Gilbert, Black Banjo e Roommates. La band statunitense dei Blackberry Smoke porterà il suo southern rock venato di blues, country e hard rock sull’onda dell’ultimo lavoro discografico ‘Be right here’. Prima di loro il grande chitarrista Paul Gilbert: ex elemento dei Racer X e attuale membro dei Mr. Big, è un’icona della chitarra elettrica, apprezzato per le sue capacità tecniche e la sua creatività musicale. Due le aperture ufficiali previste: i Black Banjo e i Roommates. I primi sono una formazione italiana che si ispira alla cantante e autrice Rhiannon Giddens, i secondi (alla seconda partecipazione al festival) mixano southern e alternative rock e presenteranno il loro ultimo lavoro discografico ‘Outside’.

Chiuderà la manifestazione il 15 luglio una delle più grandi rock band americane al mondo: i Queens of the Stone Age supportati dai The Amazons. Acclamati come una delle più grandi rock band dal vivo esistenti, i QOTSA sono composti da Joshua Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore. La band torna in Italia per soli due appuntamenti dal vivo dopo la straordinaria partecipazione da headliner agli I-Days Milano 2024. Il loro ultimo album è ‘In Times New Roman…’, uscito nel giugno del 2023. Già confermati in apertura i The Amazons, rock band britannica formata da Matt Thomson, Chris Alderton, Elliot Briggs. Fin qui il rock-blues vero e proprio.

A impreziosire il calendario del festival pistoiese, poi, la la sezione ‘Storytellers’ con il ritorno di Gianna Nannini (13 luglio), la consacrazione di Brunori Sas (5 luglio) e il pop di altissima qualità di Francesco Gabbani (9 luglio). Inoltre una nuova sezione del festival vedrà altri due eventi dedicati a un pubblico più giovane non inclusi nel cartellone del Blues: Alfa (3 luglio) e NYAT (8 luglio). I biglietti per tutti gli spettacoli disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster, VivaTicket e punti vendita autorizzati.

Davide Costa