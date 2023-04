Pistoia basket city, avanti tutta Ecco i vertici del consorzio

Dopo l’ingresso in carica nel gennaio dello scorso anno, l’assemblea del Consorzio Pistoia Basket City ha confermato come presidente Francesco Giuseppe Cioffi che sarà affiancato nel Cda da Paolo Mati - che sarà il vice - e Marco Geri nel ruolo di consigliere. Laureato in giurisprudenza ed economia aziendale, Cioffi è dottore commercialista specializzato in operazioni straordinarie presso RPC Tax & Legal, studio con sedi a Milano e Firenze, ed è anche l’attuale vice presidente del Pistoia Basket 2000.

"C’è tanta soddisfazione e senso di gratitudine per la fiducia che è stata mostrata nei miei confronti – dice Cioffi – Adesso bisogna continuare a costruire un progetto sempre più strutturato e qualitativo, dando ancora più attenzione alle imprese del territorio. Contestualmente, stiamo lavorando per rendere il Pistoia Basket un club più solido e nei prossimi mesi ci impegneremo per perfezionare un’operazione di grande rilevanza, mettendoci il cuore".

Come detto, al fianco di Cioffi ci sarà ancora Paolo Mati di Mati 1909 come vice presidente del Consorzio mentre Marco Geri di Svra continuerà a ricoprire la carica di consigliere.

"È un onore per me proseguire nel percorso avviato nove anni fa – ammette Mati – Stiamo raccogliendo risultati importanti, creando sinergie fra le imprese e mettendo in contatto tante persone. Senza dimenticare l’impegno per il Pistoia Basket, la nostra grande passione". Gli fa eco il consigliere Marco Geri: "È sempre un’emozione essere votato dai consorziati. Evidentemente il mio operato è stato apprezzato e quindi continuerò a contribuire alla crescita di questa meravigliosa creatura che risponde al nome di Consorzio Pistoia Basket City".