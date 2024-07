Pistoia-Abetone show

Una 47esima edizione dell’ultramaratona Pistoia-Abetone all’ìnsegna del Tricolore, quella di ieri. Per la terza volta nella sua lunga storia, infatti, la storica gara internazionale organizzata dalla Silvano Fedi, ha assegnato i titoli di Campione italiano Fidal di 50 km su strada. E a indossare la maglia tricolore di campione d’Italia 2024 sono stati Alessio Terrasi e Sarah Giomi, vincitori assoluti al traguardo. Ma complessivamente sono stati 800 gli appassionati che si sono spinti a coprire tutti i massacranti 50 km che, dai soli 65 metri sul livello del mare della zona di partenza, piazza del Duomo, conducono ai 1.388 metri dell’Abetone, per tagliare quel traguardo in piazza delle Piramidi che rappresenta un mito nel mondo dell’ultra maratona. Altri circa 300 concorrenti si sono invece fermati al traguardo di San Marcello, al 30esimo chilometro: a imporsi, qui, sono stati Lorenzo Castro e Mihaela Robu A raggiungere effettivamente la cima all’Abetone anche i partecipanti al "Freewalking San Marcello-Abetone" (20 km) e i 500 appassionati protagonisti del "Quarto traguardo Le Regine-Abetone" (3 km), la camminata solidale per tutti aperta alla partecipazione degli atleti diversamente abili.

Venendo alla gara, partita come da tradizione alle 7:30 dal centro storico di Pistoia, la prova maschile ha visto subito formarsi un ristretto gruppo di testa che comprendeva Simone Pessina, Matteo Lucchese, Marco Menegardi e Alessio Terrrasi. La selezione è cominciata a opera di Terrasi, che già all’intermedio di San Marcello è transitato con circa due minuti di vantaggio. Alle sue spalle Pessina e Lucchese hanno cercato di collaborare per recuperare lo svantaggio, prima che il secondo fosse costretto al ritiro. Il calo di Menegardi aveva nel frattempo permesso di emergere a Dario Pietro Ferrante, terzo sul traguardo dopo Pessina, già secondo nel 2023. Quarto il giovane David Fiesoli, esponente dell’Aurora Montale. Alessio Terrasi ha così conquistato il proprio terzo titolo di campione d’Italia dopo quello del 2018 in maratona a Ravenna e quello del 2023 a Castel Bolognese sulla 50 km.

Quanto alle donne, anche Sarah Giomi ha assunto l’iniziativa fin dall’inizio nonostante fosse soltanto alla seconda 50 km della carriera. Al passaggio da San Marcello disponeva già di più di un minuto di vantaggio su Federica Moroni, qui vincitrice lo scorso anno e quest’anno capace di aggiudicarsi anche la 100 km del Passatore. Il vantaggio di Sarah Giomi è andato crescendo lungo la discesa verso Lima ed è incrementato nella successiva salita, la più dura del tracciato. Solo nel finale il gap tra le due atlete si è ridotto, ma senza ribaltoni. Terza piazza per Ilaria Bergaglio.

Di seguito le classifiche e i tempi. Uomini: 1) Alessio Terrasi, 1990, Parco Alpi Apuane, in 03:35:38; 2) Simone Pessina, 1985, Bergamo Stars, in 03:40:05; 3) Dario Pietro Ferrante, 1979, Osteria dei Podisti, in 03:41:33; 4) David Fiesoli 5) Filippo Bovanini. Donne: 1) Sarah Giomi, 1985, Pro Patria Milano, in 4:06:24; 2) Federica Moroni, 1972, Dinamo Sport, in 04:12:26; 3) Ilaria Bergaglio, 1981, Atletica Novese, in 04:32:43; 4) Ilaria Zaccagni 5) Elisa Crescentini.

