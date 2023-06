Pistoia-Abetone, Elvino Gennari a 77 anni si presenta al via

Pistoia, 24 giugno 2023 – Scocca l’ora della Pistoia-Abetone. E alla partenza ci sarà anche un personaggio che merita di essere messo in luce: Elvino Gennari ha fatto la storia della ultramaratona, al Passatore ha conquistato ben 5 podi con tre secondi posti consecutivi 1976, 1977, 1978, sempre preceduto da Vito Melito; due terzi posti 1981 e 1984; due quarti posti 1980 e 1985. Vanta ben 11 presenze alla Pistoia Abetone dove ha conquistato 3 volte il terzo posto. A ben 77 anni si presenta alla partenza della Pistoia Abetone, che pur avendo la metà della distanza del Passatore è considerata la più dura ed affascinante al mondo. Il sapore della sfida, come recita il motto della gara è quello che ha portato a Pistoia l'indomito Elvino che nonostante le due protesi alle anche si allena regolarmente tutti i giorni percorrendo almeno 10 km, distanze ridotte e ben lontane da quelle che una volta gli hanno permesso di essere ai vertici dell'ultramaratona.

Con una modestia incredibile, racconta delle sue clamorose mancate vittorie, di quanto può essere insidiosa la distanza e possa essere mutevole la sorte che ti costringe al ritiro quando oramai la vittoria era cosa certa. Con una modestia disarmante racconta delle sue 11 partecipazioni alla Pistoia Abetone e di quanto la sfida alla montagna ti possa coinvolgere e rapire. Alla domanda di cosa è cambiato oggi nell'ultramaratona rispetto agli anni ‘80, sorride dicendo: "La voglia di soffrire". "Oggi sono aumentati tanto i partecipanti, ma non ci sono più i campioni di una volta, si affacciano al podio molti campioni, ma non c'è la qualità di una volta". Ed aggiunge: "Probabilmente è proprio per questo che mi è mancato il gradino più alto del podio".