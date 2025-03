Pinocchio sugli sci: 450 iscritti, evento record

Prima giornata di gare ieri per le fasi finali del Pinocchio sugli Sci. Oggi è in programma l’ultima giornata delle finali nazionali per le categorie Ragazzi e Allievi, mentre domani si terrà la cerimonia di apertura delle finali internazionali alle 15 per poi arrivare al clou delle fasi internazionali, con le gare delle categorie Ragazzi e Allievi in programma venerdì e sabato. Dopo l’appuntamento con le finali delle categorie Baby e Cuccioli, saranno circa 450 i giovani impegnati nell’edizione numero 43. Dai risultati delle finali nazionali, con una gara di Gigante e una di Speciale, si formeranno due squadre nazionali. La giornata di oggi vede in programma alle 8.45 la partenza della prima manche dello slalom gigante per gli Under 14 sulla pista Zeno 3 Variante, mentre la seconda manche avrà il via alle 13.30. Sulla pista Stadio da slalom, invece, alle 8.45 primo atleta in partenza per la prima manche dello slalom speciale Under 16, seguita dalla seconda manche che avrà il via alle 13.30. Le premiazioni si terranno al parterre dell’Ovovia al termine delle gare, dove è allestito anche il Villaggio di Pinocchio. Saranno premiati i primi dieci di ogni categoria. I 450 iscritti – provenienti dai comitati regionali e nazionali – saranno accolti da un’organizzazione che prevede l’impegno dello Sci Club Pinocchio di Pescia con la collaborazione del Consorzio Turistico APM-Confcommercio, anche grazie al supporto della Camera di Commercio di Pistoia e Prato e a quello di Regione Toscana, Comune di Abetone Cutigliano e SAF. "Agli atleti partecipanti – commenta Rolando Galli, presidente del Consorzio APM-Confcommercio – si sommeranno i team e le famiglie accompagnatrici, generando un’attenzione e un indotto importantissimi per il territorio, che si trova ad avere un’affluenza enormemente superiore a quella che si potrebbe generare senza questa serie di competizioni. Questo è quindi un evento che conferma la sua crescita annuale e che fortifica l’interesse per la nostra Montagna, trattandosi a pieno titolo di uno degli appuntamenti sciistici per bambini e ragazzi (dagli 8 ai 15 anni) più importanti e partecipati a livello mondiale". "Pinocchio sugli sci – aggiunge Confcommercio – si conferma un appuntamento di spessore internazionale, capace pertanto di posizionare a livello alto il brand della Montagna pistoiese. Per giorni i riflettori dei media convergeranno verso questo appuntamento, e la quantità di partecipanti determina un afflusso record. Questo certifica quanto la capacità di allestire eventi di qualità possa fare la differenza per il territorio". Davide Costa