"Mi dovete dare i soldi”. Picchia e minaccia i genitori, 24enne arrestato

Pistoia, 19 aprile 2024 – Nei giorni scorsi una chiamata arrivata al 112 ha allertato la polizia di Pistoia, segnalando una lite in casa che poteva trasformarsi in una situazione potenzialmente pericolosa. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, e sulla strada vicino alla casa hanno trovato un uomo e una donna terrorizzati. Gli uomini delle forze dell’ordine sono scesi dalla volante per verificare la situazione e hanno scoperto che erano stati proprio loro a chiamare il numero di emergenza. Una volta tranquillizzati hanno raccontato tutta la vicenda: l’uomo e la donna avevano appena avuto un violento litigio con il proprio figlio di 24 anni, che furi bondo, aveva alzato le mani pretendendo dei soldi che i genitori non volevano dargli, i quali erano scesi poi in strada per paura che la situazione potesse ancora peggiorare.

Una volta appresa la situazione, la polizia è salita nell’appartamento insieme ai genitori per accertare lo stato emotivo del figlio, che si è di nuovo scagliato contro i genitori insultandoli con terribili minacce. Il ragazzo era già stato segnalato meno di un anno prima per un episodio simile nei confronti del padre e in considerazione di quanto stava avvenendo è stato arrestato dalla polizia per il reato di maltrattamenti in famiglia.