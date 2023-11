Piano per il Brusigliano. E nuovi dissuasori

In commissione si è parlato anche del piano per il torrente Brusigliano, vicino al campo rom. La richiesta è arrivata da Paolo Tosi (Pd). Gli ha risposto il funzionario comunale Ilaria Baldi: "Il programma avviato ad agosto sta procedendo e sono terminati i controlli sui terreni mentre ne manca uno sulla falda. Emerge un quadro non preoccupante dalle acque sotterranee salvo qualche presenza di ferro e manganese. Sul terreno ci sono alcuni sforamenti che devono essere approfonditi". A livello di bilancio il punto si focalizza sulla spesa che il Comune dovrà sostenere verso Alia per lo smaltimento dei rifiuti. La cifra non è ancora stata quantificata. C’è una novità importante: fra oggi e domani saranno installati ulteriori dissuasori per interdire altre zone. Resta critica la zona vicina alle cappelle del commiato del San Jacopo.