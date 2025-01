Pescia fa scintille. Pieve a Nievole ko

Pescia, Quarrata e Bottegone da urlo (con Pescia che batte per la seconda volta in stagione l’ottima Pieve), l’Aglianese in difficoltà (i gravi infortuni in attacco pesano tremendamente sui risultati ottenuti): questo il responso della prima giornata di ritorno del girone B del campionato di Serie C femminile.

Pescia resta in scia alla capolista Livorno violando 3-0 (25-16, 20-18, 25-21) la palestra Fanciullacci. Pieve quinta a quota 26.

Il Blu Volley ha battuto 3-1 (parziali 25-14, 25-17, 16-25, 29-27) la Lunigiana portandosi al sesto posto a 24, mentre Bottegone strapazzato Casciavola (3-0, parziali 25-20, 25-21, 25-20). "Abbiamo giocato come sappiamo: la corsa-salvezza si è riaperta". Bottegone è terz’ultimo a 14. Scende al penultimo posto a 11 l’Aglianese, sconfitta 3-1 (25-18, 26-24, 16-25, 25-22) a San Miniato.

G. B.