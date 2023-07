Perdita di gas sull’A11 Chiusa stazione di servizio

Tanta paura ma nessun danno. I vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini Terme sono intervenuti nella notte tra sabato e domenica sull’autostrada A11 per una fuga di gas che ha interessato l’area di servizio Serravalle, in direzione Firenze. Perconsentire le operazioni di messa in sicurezza è stato necessario bloccare il transito nell’intera area di servizio e la corsia di marcia in direzione Firenze. Sul posto per l’assistenza alla viabilità e quanto di loro competenza personale della polizia stradale. Insieme ai vigili del fuoco di Montecatini anche personale tecnico manutentore dell’impianto che hanno constatato che la perdita era legata nel gruppo pompe del serbatoio.

Nessuna conseguenza per le persone presenti.

Ancora da accertare le dinamiche che hanno causato l’episodio.