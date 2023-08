Perdita d'Acqua a Pistoia, Publiacqua Interviene Prontamente

Da piccola perdita d’acqua a rigagnolo il passo è breve. È da una settimana che all’intersezione tra via di Sant’Alessio e via Alta, nella zona di Sant’Alessio, a 4 chilometri dal centro città, l’acqua zampilla dall’asfalto. Facile intuire che trattasi di una perdita, anche piuttosto grave, dell’acquedotto, visto come neppure i 41° di temperatura raggiunti ieri pomeriggio abbiano asciugato la strada della nostra prima campagna. Publiacqua, prontamente avvisata, ha riferito he interverrà. Ma non è dato sapere quando. Il fatto è che bisognerebbe intervenire bene nel più breve tempo possibile, altrimenti il danno per la comunità, già ingente, diverrebbe molto molto più alto. La speranza, quindi, è che non si perda ulteriore tempo, ripristinando la parte dell’acquedotto "incriminata". La scorsa settimana, un danno, altrettanto serio, si era avuto in via dell’Amicizia.